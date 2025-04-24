Захарова объяснила выход стран Балтии из Оттавской конвенции интересами НАТО

Совместные заявления стран Балтии и Польши о выходе из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин связаны с выгодами для Североатлантического альянса. Об этом на брифинге 24 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

«Всё это сделано, естественно, в интересах НАТО», — подчеркнула она.

По ее словам, эти государства нацелены на развитие взаимодействия с производителями противопехотных мин из США.

«Местом организации масштабного производства таких боеприпасов должны стать как раз страны Прибалтики и Польша, а средства будут выделены по линии Европейского союза. <...> Техническое содействие на этом направлении будет обеспечиваться Соединенными Штатами Америки», — пояснила Захарова.

По словам представителя МИДа, планируется использование снарядов для создания минных полей на восточном фланге НАТО и для поставок Украине.

«И вместо того чтобы принимать меры по снижению напряженности, государства Прибалтики и Польша продолжают курс на конфронтацию с нашей страной, на эскалацию напряженности на европейском континенте», — подчеркнула она.

Ранее в этот день сообщалось, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утвердил закон о выходе из Оттавской конвенции.

16 апреля экономист, политолог, главный редактор ИА Baltnews Андрей Стариков сообщил «Известиям», что выход Латвии из конвенции о запрете противопехотных мин является решением, которое говорит о подготовке страны к войне. По словам политолога, эти страны взяли курс на войну с Россией. Однако выход из Оттавской конвенции — новый шаг в рамках этого политического курса.