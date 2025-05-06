Копию Знамени Победы растянули в Гаване в честь 9 Мая
Гигантская копия Знамени Победы была развернута в Гаване в честь 80-летия со дня Великой Победы. Кадры события 6 мая публикуют «Известия».
Полотнище растянули в историческом центре кубинской столицы на площади крепости Кастильо-де-ла-Пунта. Флаг подарил городу российский путешественник Юрий Волков.
В акции приняли участие представители русской общины Кубы, ученики школы при посольстве РФ и местные жители. Они почтили память погибших солдат в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и выразили благодарность советскому народу.
Мероприятие организовал Русский дом в Гаване при поддержке посольства России на Кубе и офиса историка города Гаваны.
Ранее, 4 мая, участники акции «Бессмертный полк» вышли на шествие в форме советских солдат в Кельне в преддверии 80-летия победы в ВОВ. Кроме этого, на мероприятии были исполнены песни военных лет и проведен автопробег.