В Москве готовится к открытию международный пресс-центр ко Дню Победы

В Москве в центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» готовится к открытию международный пресс-центр, откуда на весь мир будут освещаться торжества в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В нем смогут разместиться как минимум 400 журналистов, кадры 6 мая публикуют «Известия».

На входе в «Манеж» расположилась выставка военной техники времен ВОВ.

«Международный пресс-центр начинается не с вешалки, а с выставки оружия Победы. Прямо у входа в «Манеж» — легендарный танк Т-34, рядом — пушка ЗИС-3, гаубица М-30 и, конечно, «Катюша», — сообщил журналист «Известий» Антон Золотницкий.

Внутри в полноценном пресс-хабе корреспонденты из разных стран получат в помощь для своей работы высокоскоростной доступ в интернет и огромный трансляционный экран. При этом работать они будут на полностью российской компьютерной технике. Специалист IT-поддержки пресс-центра Антон Баранов рассказал, что это будут компьютеры фирмы «Гигант». Сейчас там устанавливают рабочий стол, браузеры и заканчивают последние настройки машин.

Для полного погружения в атмосферу представителей СМИ окружат плакаты военных лет. Кроме того, на одном из стендов будет репринт особенного выпуска газеты «Известия» от 9 мая 1945 года, где всю страну поздравляли с победоносным завершением войны и победой над фашистской Германией. Также можно будет увидеть восстановленные с помощью нейросети «Кандинский» картины, которые были утрачены или почти утрачены во время войны.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. В нем примет участие целый ряд иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина и главу Бразилии Лулу да Силву.

Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.