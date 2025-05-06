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Зоолог рассказал о правилах поведения при встрече с акулой

Подлужнов: при встрече с акулой лучше не привлекать лишнее внимание
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Фото: Global Look Press/Manfred Bail
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При встрече с акулой в море нужно вести себя по возможности спокойно и не делать лишних движений. Об этом 6 мая рассказал «Известиям» зоолог Андрей Подлужнов.

«Основные советы всегда такие: не паникуйте, держитесь уверенно, не заплывайте на глубоководье. Потому что вообще акулы нападают снизу, они сначала кружатся вокруг вас, потом заныривают и нападают. <…> Если вы будете махать руками, ногами, орать, шлепать, то будете привлекать просто лишнее внимание», — подчеркнул эксперт.

По его словам, человек непривлекателен для этого хищника с точки зрения пищи. В основном акулы охотятся на крупных рыб или тюленей и редко нападают на людей — это единичные случаи.

5 мая турецкие СМИ сообщили, что отдыхающие на пляже в Анталье увидели недалеко от побережья двухметровую акулу. Это не единичный случай для региона.

При этом, по словам зоолога, животные находятся там, где им спокойно. А на пляжах Антальи очень много людей, которые шумят, соответственно, обнаружить крупных рыб там маловероятно. Но совсем исключать риск нападения акул нельзя, так как иногда опасные для людей виды заплывают в регионы, где их не ожидают увидеть, например на Дальний Восток.

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23 апреля, как сообщало агентство Associated Press, у побережья Израиля акула растерзала дайвера. Уточнялось, что обнаруженные останки на средиземноморском побережье страны соответствуют телу мужчины.

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