Открытое горение на заводе в Свердловской области ликвидировано
Открытое горение на заводе в цеху по производству металлического порошка в городе Каменске-Уральском Свердловской области ликвидировано. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
«Открытое горение на пожаре ликвидировано. Огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций», — написали в Telegram-канале ведомства.
По словам МЧС, причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.
О возгорании в цехе в Свердловской области стало известно ранее в этот день. Согласно данным МЧС, до прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались восемь человек. Информации о пострадавших не поступало. Позже возгорание локализировали.