Пожарные локализовали возгорание в цеху в Свердловской области
В Свердловской области сотрудники МЧС локализовали пожар в цеху по производству металлического порошка. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба ведомства по региону.
«Огнеборцы МЧС России остановили распространение огня. Пожар локализован», — указано в Telegram-канале.
Кроме того, в пресс-службе предприятия сообщили ТАСС, что пожар не повлиял на производственные процессы предприятия и работа продолжается в прежнем режиме.
О возгорании в цехе в Свердловской области стало известно ранее в этот день. Согласно данным МЧС, до прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались восемь человек. Информации о пострадавших не поступало.