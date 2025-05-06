В Свердловской области загорелся цех на площади 1250 кв. м
В Свердловской области на площади 1250 кв. м произошел пожар в цеху по производству металлического порошка. Об этом 6 мая сообщило uлавное управление МЧС по региону.
«Днем 6 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на ул. Лермонтова в г. Каменск-Уральске», — указано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным МЧС, до прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались восемь человек. Информации о пострадавших не поступало.
В настоящее время на месте происшествия работают 12 единиц специальной техники, а также 32 специалиста.
В этот же день в Останкинском районе на северо-востоке Москвы произошел пожар в караоке-клубе, из здания были спасены два человека. Пламя охватило личные вещи, мебель и внутреннюю отделку стен клуба. В ликвидации возгорания участвовали 50 сотрудников МЧС РФ и 12 единиц специальной техники.