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Экономист назвал причины снижения средних ставок по вкладам

Экономист Остапкович: ключевая ставка ЦБ РФ может опуститься до 19% к концу года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Снижение депозитных ставок связано с ожидаемым уменьшением ключевой ставки Центрального банка Росси (ЦБ РФ). Таким мнением в беседе с «Известиями» 6 мая поделился директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В третьей декаде апреля средняя максимальная процентная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках снизилась на 0,25 п.п., достигнув уровня 19,79% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«20% годовых — это достаточно высокая ставка. Она формируется исходя из ключевой ставки ЦБ, которая сейчас находится на уровне 21%. Средние ставки банков примерно соответствуют этому значению», — объяснил Остапкович.

По мнению специалиста, последняя риторика Центрального банка склоняется к тому, что снижение может начаться уже к концу лета или осени.

«В ЦБ прогнозируют, что к концу года ключевая ставка опустится до 19–19,5%. Банки заранее реагируют на такие сигналы, готовясь к изменениям», — сказал он.

Он добавил, что текущее снижение ставок по вкладам незначительно и не нанесет существенного ущерба вкладчикам.

Кроме того, эксперт напомнил о других способах сбережения средств. Например, для тех, кто не знаком с финансовыми инструментами, вклады остаются одним из самых безопасных и удобных решений. Можно разместить средства на депозите и не переживать в течение целого года.

Альтернативой могут стать государственные облигации (ОФЗ), которые также отличаются стабильностью, хотя их доходность может быть чуть ниже, чем у вкладов.

«ОФЗ — это спокойный инструмент, не требующий постоянного мониторинга, в отличие от акций или других рыночных активов», — подытожил Остапкович.

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Ранее, 3 апреля, старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк рассказала «Известиям» об актуальных финансовых инструментах. По ее словам, вложения в валютные инструменты, такие как наличная валюта и валютные депозиты, остаются актуальными.

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