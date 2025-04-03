Аналитик рассказала об актуальных финансовых инструментах

Вложения в валютные инструменты, такие как наличная валюта и валютные депозиты, остаются актуальными. Об этом рассказала «Известиям» 3 апреля старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Она пояснила, что если наличные деньги защищают только от девальвации, то депозиты позволяют получать процентный доход, в основном до 6% по юаню. В качестве альтернатив специалист назвала золото и акции компаний-экспортеров, хотя их доходность зависит от внешних факторов.

Особый интерес, по словам эксперта, представляет рынок замещающих облигаций, выпущенных вместо заблокированных еврооблигаций.

«Эти инструменты номинированы в иностранной валюте, но доход выплачивается в рублях», — уточнила она.

Среди преимуществ замещающих облигаций эксперт выделила высокую доходность (7–8%), валютную диверсификацию (доллары, евро, франки), доступность через российскую инфраструктуру, возможность диверсификации по эмитентам (корпоративные и суверенные облигации).

«При выборе таких облигаций важно учитывать кредитоспособность эмитента, срок погашения, доходность и ликвидность», — добавила она.

Эксперт также отметила, что укрепление рубля открывает новые возможности для сохранения и увеличения капитала.

«Разнообразие инструментов — от наличных денег и депозитов до золота и облигаций — позволяет инвесторам выбирать оптимальные варианты. Замещающие облигации, сочетая доходность и валютную защиту, могут стать интересным выбором с учетом индивидуальных целей и аппетита к риску», — подытожила Ващелюк.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 18 января, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» об актуальных инвестиционных инструментах. По его словам, золото и серебро сохраняют свою роль защитных активов в условиях геополитической нестабильности и инфляционного давления. Эти инструменты могут стать важной частью диверсифицированного портфеля.