СМИ сообщили об отказе Мерца от проведения второго тура выборов канцлера ФРГ 6 мая

Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая. Об этом сообщила газета Bild.

«Согласно информации из парламентской группы бундестага, второго тура голосования сегодня больше не будет. Таким образом, Мерц определенно больше не может стать канцлером сегодня», — говорится в материале.

Отмечается, что эту информацию подтвердил также генсек ХДС Карстен Линнеманн.

Ранее в этот день сообщалось, что Мерц в ходе выборов в бундестаге не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.