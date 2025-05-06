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Политолог объяснил проигрыш Мерца в первом туре выборов на должность канцлера

Политолог Соколов: Мерц проиграл первый тур из-за оппозиции внутри блока ХДС/ХСС
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц проиграл первый тур голосования на выборах канцлера из-за оппозиции внутри собственного блока. Об этом в беседе с «Известиями» 6 мая заявил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

«Свою роль сыграли голоса оппозиционных партий, которых, в принципе, количественно много, это значимый фактор. Во-вторых, не менее важную роль, я полагаю, сыграла внутренняя оппозиция Мерцу в рядах Христианско-демократического союза, в рядах блока ХДС/ХСС», — сказал политолог.

По его словам, эта оппозиция активно проявила себя в январе при голосовании в бундестаге за предложенную Мерцем инициативу по ужесточению миграционного законодательства. Она была отклонена во многом из-за недостатка голосов внутри ХДС.

«Сейчас ситуация, вероятно, определенным образом повторилась», — объяснил Соколов.

Политолог допустил, что кандидату в канцлеры ФРГ и его команде потребуется провести некоторую разъяснительную работу, понять недовольство внутри собственных рядов и уладить их.

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6 мая в бундестаге по итогам голосования было озвучено, что Мерц в ходе выборов в бундестаге не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.

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