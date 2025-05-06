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«Известия» выпустили репринт исторического номера газеты от 9 мая 1945 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В связи с 80-летием Победы в Великой Отечественой войне (ВОВ) «Известия» отпечатали выпуск газеты от 9 мая 1945 года. Корреспондент «Известий» 6 мая сообщил о передаче экземпляров музеям по всей стране.

На страницах выпуска запечатлены материал с новостью о Победе, а также приказ верховного главнокомандующего, поздравления и стихи. Газету уже получили военные сводного отряда МВД в Запорожье, выпуск также доставили в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Кроме того, газету получат участники Парада Победы на Красной площади 9 Мая. Данный выпуск колесит по России на поезде Победы.

Военнослужащий с позывным Старый поделился, что его дедушка служил с самого начала войны и в ходе боевых столкновений получил ранение, а бабушка находилась в немецком концлагере, освобожденном в 1945 году.

«Мы победили! В этих двух словах награда нам за пот и кровь, и муки. За тяжесть лет, за детский стон и страх, за горечь ран и за печаль разлуки. Давайте вспомним в этот светлый час о тех, кто душу положил за нас», — зачитал строки стихотворения Василия Лебедева-Кумача главный редактор газеты «Известия» Сергей Коротеев.

Этими строками война завершилась, а началась с произведения Лебедева-Кумача «Священная война». Бессмертные строки впервые опубликовали именно в «Известиях» спустя два дня после нападения Германии на СССР.

Несмотря на изменение технологий, на сегодняшний день газета выходит в таком же качестве, что и 80 лет назад. В 1945 году в условиях дефицита главную новость нанесли на бумагу красным цветом. Коммерческий директор типографии Андрей Малахов отметил, что это дорогого стоит.

При этом в выпуске напечатана всего одна фотография, а именно изображение военнослужащих Красной армии в Берлине на танке, которое запечатлел корреспондент «Известий» Георгий Самсонов.

«На нем (фронте. — Ред.) присутствовал наш Леонид Кудреватых. Он описывает эмоции, описывает чувства, описывает состояние подписывающих со стороны Германии, да. Что у Кейтеля дрожала челюсть, что он очень нервничал, не знал, куда деть свои руки», — уточнила редактор архива газеты «Известия» Татьяна Киреева.

Репринт получила и Нина Пролетаева, которая в военные годы работала почтальоном. Кроме того, выпуск газеты дарили в Библиотеке имени Ленина. Тамара Иванова призналась, что ее семья сохранила дома большое количество связанных с войной артефактов и вещей, но не газет.

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6 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел концерт, приуроченный к 80-летию Победы в ВОВ, на котором Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO исполнили песни времен войны. На мероприятии в том числе присутствовали ветераны, высокопрофильные дипломаты из разных стран и сотрудники секретариата ООН.

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