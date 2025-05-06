В штаб-квартире ООН сотни человек спели «День Победы» с Хором Турецкого
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел концерт, на котором Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO исполнили песни времен войны. Об этом 6 мая сообщил корреспондент «РИА Новости».
Концерт был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Артисты представили такие известные композиции, как «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка», и многие другие, включая современные произведения.
Во время исполнения песен «Бухенвальдский набат» и «День Победы» сотни зрителей встали и подпевали хору.
«Победа во Второй мировой войне была общей. Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы помним и ценим вклад каждого», –— сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к собравшимся.
На концерте также присутствовали ветераны, высокопрофильные дипломаты из разных стран и сотрудники секретариата ООН.
4 мая акция «Бессмертный полк» в преддверии 80-летия Победы в ВОВ прошла в столице Ливана Бейруте. Шествие возглавили посол России Александр Рудаков и посол Белоруссии Юрий Слука. Дипломат отметил, что священная обязанность потомков — бережно хранить память о подвиге своих предков.