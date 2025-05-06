Прокуратура проводит проверку по факту хлопка в жилом доме в Свердловской области

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с хлопком в жилом доме в поселке Буланаш Артемовского района. Об этом 6 мая сообщил Telegram-канал ведомства.

Согласно предварительным данным, причиной ЧП стал хлопок водонагревателя, в результате которого пострадала девушка 1996 года рождения, проживающая в соседней квартире.

«В доме получили повреждения две квартиры. Специалисты оценят устойчивость конструкций дома после данного инцидента», — указали в прокуратуре Свердловской области.

По факту происшествия организована проверка соблюдения жилищных прав жителей дома.

Кроме того, администрация Артемовского муниципального округа сообщила в Telegram-канале о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера до особого распоряжения. Также власти уточнили, что в квартире, где случился инцидент, никто не проживает.

О хлопке в многоэтажном доме в Свердловской области, в результате которого пострадал человек, стало известнее ранее в этот день. Пожарные эвакуировали из дома 96 человек, в том числе 30 детей, еще 24 жильца смогли выйти самостоятельно.