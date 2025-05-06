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Человек пострадал в результате хлопка в многоэтажном доме в Свердловской области

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Фото: t.me/mchs66
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В поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области произошел хлопок в многоэтажном доме, в результате чего пострадал один человек. Об этом 6 мая сообщили в главном региональном управлении МЧС РФ.

«Сегодня ночью в поселке Буланаш в пятиэтажке по улице Строителей произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже. В результате повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате пожарно-спасательных мероприятий из многоквартирного дома были эвакуированы 96 человек, в том числе 30 детей, еще 24 жильца смогли эвакуироваться самостоятельно.

В ведомстве уточнили, что рассматриваются две причины произошедшего. Так, хлопок мог произойти в результате хлопка газовоздушной смеси или вследствие разгерметизации электрического водонагревателя.

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В Махачкале при взрыве газовоздушной смеси пострадали 22 апреля два человека. Эвакуация жителей панельного многоэтажного здания не потребовалось: в результате детонации были повреждены лишь оконные рамы одной из квартир, принадлежащей пострадавшим.

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