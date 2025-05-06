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Овечкин ответил на поздравления от Лукашенко и передал джерси с автографом

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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 5 мая сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

«Джерси от легенды хоккея едет в Минск. <...> Ни разу не сомневаемся — новый экспонат в музее Дворца», — говорится в сообщении.

Также на подаренной хоккеистом джерси видна надпись: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ». Ранее Лукашенко в одном из интервью устно поздравил хоккеиста с рекордом, а после временный поверенный Белоруссии в США вручил поздравление официально.

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Овечкину во время торжественного вечера в честь его снайперского рекорда в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подарили козленка. Подарок спортсмену преподнес его давний товарищ по команде, швед Никлас Бекстрём. Также ему подарили золотую клюшку и премиальные часы.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

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