Овечкин ответил на поздравления от Лукашенко и передал джерси с автографом

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 5 мая сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

«Джерси от легенды хоккея едет в Минск. <...> Ни разу не сомневаемся — новый экспонат в музее Дворца», — говорится в сообщении.

Также на подаренной хоккеистом джерси видна надпись: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ». Ранее Лукашенко в одном из интервью устно поздравил хоккеиста с рекордом, а после временный поверенный Белоруссии в США вручил поздравление официально.

Овечкину во время торжественного вечера в честь его снайперского рекорда в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подарили козленка. Подарок спортсмену преподнес его давний товарищ по команде, швед Никлас Бекстрём. Также ему подарили золотую клюшку и премиальные часы.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.