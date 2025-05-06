Принятие антироссийских санкций Словакией может нанести ущерб экономике страны и ее гражданам, поэтому активисты партии DOMOV передали президенту государства Петеру Пеллегрини петицию о проведении референдума для отмены ограничений против России. Об этом 5 мая в беседе с «Известиями» сообщил председатель партии, словацкий активист Павол Слота.

«Сегодня мы собрали почти 400 тыс. подписей для создания референдума, связанного с тем, согласны ли словаки не накладывать санкции на РФ, потому что эти санкции опасны для нашей экономики, для нашего народа, работников и работодателей», — сказал активист.

Он отметил, что референдум является основным инструментом демократии, но не принуждает президента страны принимать решения. Председатель отметил, что ни один глава государства не пойдет против воли народа, а отмена антироссийских санкций, в свою очередь, поспособствует улучшению отношений Словакии и РФ.

Помимо этого, лидер «Словацкого движения возрождения» Роберт Швец заявил, что такая инициатива является успешной для Словакии, поскольку она поможет стране продолжить сотрудничество с Россией.

Газета Konzervatívny denník Postoj 5 мая сообщила о том, что в канцелярию президента Словакии поступила петиция от граждан страны с просьбой провести референдум на тему отказа от санкций против России. На референдуме предполагается задать вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Словацкая Республика не должна применять санкции против Российской Федерации, которые наносят ущерб словацким гражданам, торговцам и предпринимателям?»