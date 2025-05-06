Цену отсечения для пополнения ФНБ могут снизить до $50 за баррель
Цену отсечения нефти для пополнения Фонда национального благосостояния могут снизить до $50 за баррель Urals, считают опрошенные «Известиями».
Снижать планку потребовалось, потому что мировые котировки энергоресурсов упали на четверть из-за торговых войн с начала года, а 5 мая Brent обновила очередной минимум, снизившись до $59 за баррель. Российский сорт Urals торговался ниже $54 за баррель, следует из данных площадки ProFinance.
В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что цена отсечения нефти для пополнения ФНБ в $60 за баррель, которая действует сейчас, «не отвечает запросам времени». Однако актуальную цифру он не назвал.
Эксперты предупреждают, что если бюджетное правило не поменять, то есть риск слишком быстрого исчерпания ФНБ и переукрепления рубля. По данным Минфина на 1 апреля, ликвидные активы фонда составляли 3,3 трлн рублей. При этом только на 2025-й, по обновленному прогнозу ведомства, дефицит федерального бюджета будет на уровне 3,8 трлн рублей.
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Не стой на пороге: цену отсечения для пополнения ФНБ могут снизить до $50 за баррель