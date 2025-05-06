Посол РФ заявил о целенаправленной кампании в Чехии по выдавливанию Русского дома
В Чехии ведется целенаправленная кампания по выдавливанию Русского дома из страны. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Праге Александр Змеевский.
«С завидной регулярностью звучат призывы в местных СМИ к закрытию центра, сопровождаемые, по сути, хулиганскими выходками антироссийски настроенных НПО, в том числе в контексте событий в зоне спецоперации. По сути дела, речь идет о целенаправленной кампании местных недоброжелателей по запугиванию работающих там сотрудников, по выдавливанию Русского дома из Чехии. Ставим вопрос об обеспечении надежной охраны РЦНК перед МИД республики, взаимодействуем по этим вопросам с чешской полицией», — заявил посол РФ.
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