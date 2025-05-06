В 2025-м и ближайшую трехлетку основными внешними рисками для экономики РФ станут расширение торговых войн, ужесточение санкций и замедление мирового ВВП. Это следует из основных параметров прогноза социально-экономического развития России, которые подготовил Минэк. К внутренним опасностям ведомство отнесло дисбаланс спроса и предложения, несвоевременный переход к снижению ставки.



Для сравнения: в сентябрьском прогнозе Минэк, помимо замедления мирового ВВП и жесткой политики ЦБ, выделил дефицит кадров. Фокус сместился, так как за последние полгода значительно изменились условия мировой экономики — начался новый виток торговых войн, который развязали США.



РФ не зависит от торговли с Штатами — экспорт больше направлен на Европу и Азию. Но эти действия замедлят рост мирового ВВП — в итоге спрос на энергоресурсы снизится. Это уже отражается на котировках: с начала года стоимость Brent упала больше чем на четверть, до $59 за баррель.



Как отметил Минэк в своем прогнозе, один из основных рисков для экономики остается в промедлении со снижением ставки. Уже полгода ставка держится на рекордно высоком уровне в 21%.



«Главная причина, по которой ЦБ не переходит к быстрому и интенсивному снижению ключевой, — опасение критического роста закредитованности населения. Если процентные ставки станут ниже, то вырастет спрос на займы, тогда как доходы домохозяйств растут не так быстро. В итоге люди могут столкнуться с проблемами с обслуживанием долга», — полагает независимый эксперт Андрей Бархота.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Докладно выходит: Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ