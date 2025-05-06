Докладно выходит: Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ

Главными внешними рисками для российской экономики станут эскалация торговых войн и ужесточение санкций, следует из подготовленных Минэком сценарных условий социально-экономического развития страны на ближайшие годы. Еще полгода назад эти проблемы ведомство не выделяло как наиболее опасные. Кроме того, в министерстве по-прежнему опасаются последствий от промедления со снижением ключевой ставки, которая уже полгода держится на рекордно высоком уровне в 21%. Как в этих условиях сохранить экономический рост — в материале «Известий».

Какой будет экономика России в 2025 году

В 2025-м и ближайшую трехлетку основными внешними рисками для российской экономики станут расширение торговых войн, ужесточение санкций и замедление мирового ВВП. Это следует из основных параметров прогноза социально-экономического развития России, которые подготовил Минэк («Известия» изучили документ). К внутренним опасностям для экономического роста ведомство отнесло дисбаланс спроса и предложения (когда людям требуется больше товаров, чем производители могут создать или поставить), а также несвоевременный переход к снижению ключевой ставки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Для сравнения, в предыдущем — сентябрьском — прогнозе Минэк помимо замедления мирового ВВП и жесткой денежно-кредитной политики выделил также дефицит кадров. В мае 2025-го рынок труда уже не вызывает опасений у ведомства. В начале этого года безработица в России, хотя и остается низкой, но всё же немного подросла — до 2,4%.

Фокус Минэка сместился, так как за последние полгода значительно изменились условия мировой торговли. 2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин против 185 государств: базовая ставка составляет 10%, но для отдельных стран она выше. Однако 9 апреля он отложил вступление в силу повышенных сборов для некоторых государств на 90 дней, так как те обратились к нему для переговоров. Единственный, кто занял жесткую позицию в таких отношениях, — Китай. КНР и США с того момента несколько раз сообщали о повышении взаимных тарифов вплоть до 145% (против Китая) и 125% (против Штатов).

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Наша страна не зависит от торговли с США: ее экспорт в значительной мере ориентирован на Европу и Азию. Однако новый виток торговых войн замедлит экономики мира и, в частности, Китая — в итоге спрос на энергоресурсы снизится. Это уже отражается на котировках: с начала года стоимость Brent сократилась больше чем на четверть, до $59 за баррель. Для России это особенно важно, ведь энергоресурсы — наш основной экспортный продукт.

Что будет с мировой экономикой в ближайшие годы

В своем документе Минэк также спрогнозировал замедление мировой экономики. Как полагают в ведомстве, она будет отставать от прогнозов крупнейших организаций на 0,2–0,3 п.п. Ожидания Всемирного банка на этот год — 2,7%, МВФ — 3,3%.

Однако к 2028-му показатели стабилизируются на уровне 3,1%. В ближайшие два-три года выпавший из-за тарифных войн объем торговли будет восстанавливаться в результате импортозамещения, переносов производств между странами и других мер по адаптации к новым условиям, обратил внимание аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов. По его словам, только после этого экономика вернется к «стандартному» росту.

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При этом основные риски для мирового ВВП будут в усилении политики протекционизма, инфляции по всему миру и эскалации геополитической напряженности, следует из прогноза Минэка.

В то же время нельзя исключать и новых неэкономических шоков, таких как эпидемии и вооруженные конфликты, которые будут отвлекать страны и целые регионы от внутренних и экономических проблем, уверен независимый эксперт Андрей Бархота. Такие процессы будут стимулировать рост денежной эмиссии и государственных расходов.

Когда ключевую ставку снизят

Как отметил Минэк в своем прогнозе, один из основных рисков для экономики по-прежнему кроется в промедлении со снижением ключевой ставки. Такого мнения придерживаются не только в ведомстве: недовольство политикой ЦБ неоднократно выражали и депутаты. Уже полгода ставка держится на рекордно высоком уровне в 21%.

— Главная причина, по которой Банк России не переходит к быстрому и интенсивному снижению ключевой, — опасение критического роста закредитованности населения. Если процентные ставки станут ниже, то вырастет спрос на займы, тогда как доходы домохозяйств растут не так быстро. В итоге люди могут столкнуться с проблемами с обслуживанием долга, — полагает Андрей Бархота.

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Чтобы начать действовать, Банк России ждет позитивных показателей по инфляции. Но прямо сейчас страна действительно не готова к резкому смягчению денежно-кредитной политики — если это наложится на рост цен, то от этого станет хуже и экономике, и населению, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она уточнила: замедление инфляции возможно во второй половине года, а значит, к осени может начаться снижение ключевой.

Если же сокращение мировой экономики на самом деле приведет к обвалу нефтяных цен, то для ЦБ это станет стимулом дополнительно отложить уменьшение ключевой ставки или даже, возможно, временно ее опять повысить, считает Наталья Мильчакова.

В сложившихся условиях главным фактором поддержки российской экономики в долгосрочной перспективе выступает рост инвестиционной активности, уверен Андрей Бархота. В частности, президент не раз заявлял, что необходимо увеличить капитализацию фондового рынка РФ вдвое к 2030 году. Другие точки роста — повышение производительности труда и, по сути, реализация доктрины экономики предложения, добавил эксперт. Важно найти баланс между потребностями граждан и объемом товаров и услуг, которые страна может выпускать.