Экономика данных: ВВП в России радикально пересчитают

Статистическим ведомствам всего мира, в том числе и России, подкинули новую задачу — пересчитать ВВП и другие макроэкономические показатели в соответствии с новыми методиками. В частности, изменения коснутся оценки исчерпания природных ресурсов и производства данных. Поскольку в обоих случаях речь идет о весьма значительной части национальной экономики (единицы процентов), то пересчет может привести к большой разнице между экономическими показателями разных стран. Положение усложняется тем, что провести такую оценку очень непростая задача, которая может быть выполнена лишь косвенными методами. Насколько сильно изменятся цифры ВВП России и их соотношение с другими странами мира — в материале «Известий».

Зачем менять национальные счета

Понятие национальных счетов существует уже полтора столетия (самый известный из них — ВВП — был, впрочем, внедрен только в 1930-е годы). Однако почти полвека назад о них знали только экономисты и государственные управленцы. В нынешнюю информационную эпоху эти показатели «ушли в мир», став предметом общественных дискуссий и фактором политики. Хотя сами результаты подсчета ничего не меняют (от пересмотра цифр материальному благосостоянию людей или компаний ни жарко ни холодно), они могут значительно влиять на настроения социума или принятие политических решений.

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Методология подсчета ВВП, а вместе с ним и других нацсчетов, в последние 100 лет менялась неоднократно. Гедонистические индексы, приписная рента, перевод расходов на научно-исследовательские разработки в инвестиции — это лишь самые известные изменения, видимая часть айсберга. В некоторых корректировках, с точки зрения прикладного значения, как будто бы нет смысла. Возьмем, к примеру, приписную ренту, или вмененный доход за аренду жилья для собственников жилплощади. Фактически это означает, что в ВВП учитываются виртуальные деньги, которые владелец квартиры и дома экономит на том, что ему не нужно снимать жилье. На первый взгляд выглядит как полный абсурд и приписка. Однако с точки зрения межстрановых сравнений эта методика более чем обоснована. Не во всех государствах большинство людей живет в своем жилье, разрыв может составлять десятки процентных пунктов. К примеру, в Германии в съемных домах и квартирах проживает более 50% населения, тогда как в России всего лишь 15–20%. Если не учитывать приписную ренту, ВВП ФРГ будет сильно завышен в сравнении с российским, хотя это ничего нам не скажет о развитии экономики или уровне жизни в обеих странах.

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Согласно рекомендациям ООН, с 2025 года начнется постепенный переход статистических органов большинства стран мира на очередные новые стандарты расчета макроэкономических показателей. Предыдущее руководство по статистике системы национальных счетов (СНС) было выпущено в 2008 году. Большинству стран потребовалось от четырех до семи лет для внедрения его положений в национальные методологии.

Истощенные ресурсы вычтут из доходов

Как отмечается в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившего в «Известия», наиболее важные изменения СНС в этот раз коснутся нескольких параметров:

— истощение невозобновляемых природных ресурсов будет засчитано как издержки производства;

— отражения производства данных как инвестиций в основной капитал;

— деятельность центробанков будет считаться нерыночной.

Отметим, что новый способ учета истощения природных ресурсов напрямую не повлияет на величину внутреннего валового продукта (ВВП), но приведет к снижению чистого внутреннего продукта (ЧВП) на величину до 20% ВВП для стран с высокими объемами добычи. Логика ЧВП состоит в отображении полной «цены», которую платит экономика, чтобы поддерживать текущие объемы производства. С внедрением новой методологии ЧВП станет более информативным. Для России разница между ВВП и ЧВП увеличится примерно на 6 процентных пунктов, до 18–21%.

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Логика этих изменений состоит в том, что при прежних подсчетах добыча невозобновляемых ресурсов увеличивала ВВП и другие показатели, но недостаточно явно фиксировала потери национального богатства, которые с этим сопряжены. Например, уверенный рост экономики Монголии в 2011–2018 годах в среднем на 6,5% в год происходил во многом благодаря буму экспорта меди и угля (в основном в Китай). Экономика получала доходы ценой растущего истощения природных ресурсов, а доходы недостаточно сберегались и инвестировались. ВВП рос, но реального улучшения ситуации в экономике не происходило, так как национальное богатство снижалось.

По оценке АКРА, в России большое истощение природных ресурсов составляет значительную долю ВВП — около 6,3% в среднем за 2012–2021 годы. Вверху списка находятся чисто сырьевые страны, где этот показатель может доходить до 46,3%, как, например, в Восточном Тиморе. Внизу — небольшие островные государства и часть стран Европы, где он равен нулю. В 2021 году, согласно анализу агентства, ЧВП бы уменьшился на 12,3 трлн рублей в сравнении с предыдущей методологией.

Путаница с оценками

С оценкой стоимости данных, «произведенных» не для продажи, ситуация более интересная. Это «необходимое, но сложное нововведение», в результате которого ВВП будет пересмотрен вверх на величину до 3% в зависимости от страны. Логика изменений в том, что собранные, созданные и обработанные компаниями или государством данные могут работать на экономику не только в момент создания, но и продолжительное время после этого. Это роднит их с инвестициями в основной капитал, и значение данных в нынешней экономике постоянно растет. Предположительно, это в первую очередь коснется финансового сектора, госуправления и розничной торговли.

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Потенциальное влияние внедрения изменений методологии на современный российский ВВП — его пересмотр примерно на 2% вверх c перспективой кратного роста на горизонте десятилетия. По этому показателю Россия примерно равна многим развитым странам, например, Австралии или Канаде и, предположительно, может превосходить Германию или Швецию (впрочем, все оценки пока очень приблизительны).

Проблема состоит в том, что стоимость данных, собранных и обработанных для собственного использования, неизвестна. Она будет рассчитываться на базе соответствующих трудовых издержек. Но для такой оценки потребуются достаточно сложные исследования самой сути труда, а не его формальных характеристик. На данный момент таких показателей рынка собирается очень мало. Статистическим агентствам предстоит оценить, какие профессии в каждой отрасли подразумевают работу по накоплению и обработке данных. Еще сложнее определить, какую долю рабочего времени в каждой из профессий работники тратят на задачи, связанные с данными, то есть исследовать структуру рабочего времени отдельных работников.

Учитывая сложность этих расчетов и разную степень готовности соответствующих ведомств разных стран к решению этих задач, любые межстрановые сравнения в ближайшие годы нужно будет принимать с изрядной долей скепсиса. Отличия от реальности могут составлять 1–2% ВВП или даже больше. Речь идет о десятках миллиардов долларов для стран, вроде России.

Фото: ТАСС/Karl-Josef Hildenbrand

— Пересчет затронет не только ВВП, но и национальное богатство, то есть стоимость запаса активов, которые принадлежат резидентам, — рассказал старший директор АКРА Дмитрий Куликов. — Так как данные «живут» и работают более одного года, то их накопленная стоимость составит существенно больше 2% ВВП. Это еще более сложный расчет, но порядок стоимости накопленных данных можно оценить в 10%.