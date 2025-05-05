В Липецкой области два человека погибли при наезде автомобиля на рабочих
На трассе в Задонском районе Липецкой области автомобиль сбил группу дорожных рабочих, погибли два человека. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«5 мая ориентировочно в 18:00 на 436-м км платного участка автомобильной дороги М-4 «Дон» 53-летний водитель автомобиля марки Dodge допустил наезд на барьерное ограждение, ограничивающее место проведения дорожных работ и группу рабочих», — сказано в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
В результате ДТП погибли на месте рабочие 1982 и 1988 годов рождения, еще одного госпитализировали. Уточняется, что водитель и пассажир транспорта не пострадали.
На данный момент правоохранители устанавливают причины ДТП.
Ранее, 27 марта, в Красноярске мусоровоз сбил женщину с десятилетним ребенком на пешеходном переходе. Сообщалось, что мальчик умер на месте происшествия, его мама скончалась от тяжелых травм в больнице.