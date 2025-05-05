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В Липецкой области два человека погибли при наезде автомобиля на рабочих
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В Липецкой области два человека погибли при наезде автомобиля на рабочих

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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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На трассе в Задонском районе Липецкой области автомобиль сбил группу дорожных рабочих, погибли два человека. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«5 мая ориентировочно в 18:00 на 436-м км платного участка автомобильной дороги М-4 «Дон» 53-летний водитель автомобиля марки Dodge допустил наезд на барьерное ограждение, ограничивающее место проведения дорожных работ и группу рабочих», — сказано в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

В результате ДТП погибли на месте рабочие 1982 и 1988 годов рождения, еще одного госпитализировали. Уточняется, что водитель и пассажир транспорта не пострадали.

На данный момент правоохранители устанавливают причины ДТП.

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