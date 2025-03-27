Десятилетний мальчик и его мама погибли при наезде мусоровоза в Красноярске
В Ленинском районе Красноярска мусоровоз сбил женщину с десятилетним ребенком на пешеходном переходе. Мальчик погиб на месте, его мама скончалась от тяжелых травм в больнице, сообщает региональное ГУ МВД России в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла днем в четверг, 27 марта, на пересечении улиц Львовская и Кишиневская. По данным полиции, 48-летний водитель «КамАЗа» при повороте направо допустил наезд на двух человек, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
На месте происшествия от полученных травм погиб 10-летний ребенок, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Его мать, 34-летняя женщина, была доставлена в больницу и госпитализирована, но спасти ее не удалось.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Утром 27 марта сообщалось о столкновении двух автомобилей в Новосибирске, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал 19-летний водитель BMW, он находился в состоянии опьянения.