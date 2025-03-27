Два человека погибли в результате ДТП в Новосибирске

В Новосибирске произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба главного управления (ГУ) МВД России по региону.

По предварительным данным, инициатором аварии стал 19-летний водитель BMW, двигающийся по Красному проспекту. На пересечении с улицей Гоголя он выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем марки Hyundai.

«Водитель BMW задержан. У него установлено состояние опьянения», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что двое пассажиров Hyundai скончались на месте ДТП. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В Госавтоинспекции Москвы 25 марта сообщили о гибели одного человека в результате ДТП на севере столицы. По предварительным данным ведомства, на Ленинградском проспекте водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на гражданина, который упал на проезжую часть со свода Ходынского тоннеля. Мужчина скончался на месте от полученных травм.