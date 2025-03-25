Машина насмерть сбила упавшего на дорогу со свода тоннеля в Москве мужчину
Один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы. Об этом пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщает во вторник, 25 марта.
«По предварительным данным, на Ленинградском проспекте (в районе дома 40) водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на гражданина, который упал на проезжую часть со свода Ходынского тоннеля», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщается на сайте kp.ru.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет «Москва 24».
Ранее, 22 марта, в Москве было возбуждено уголовное дело после того, как водитель грузовика насмерть сбил ребенка. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний иностранный гражданин.