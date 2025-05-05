Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в центре Москвы
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в центре Москвы. Об этом 5 мая сообщили в Главном столичном управлении МЧС РФ.
Уточняется, что возгорание произошло в Певческом переулке, затронув вентиляционный короб и веранду двухэтажного здания.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения самостоятельно покинуло порядка 30 человек», — указано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания принимали участие 29 специалистов, а также семь единиц техники МЧС РФ.
4 мая произошел пожар в жилом доме в Москве. По данным Главного управления МЧС России по столице, возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах дома по улице Генерала Тюленева. В результате инцидента погибли два человека. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Для эвакуированных граждан из горящего дома развернули палатки.