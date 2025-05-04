В Москве в квартире жилого дома возник пожар после взрыва
В Москве в квартире жилого дома возник пожар после взрыва. Об этом 4 мая сообщил источник «Известий».
На кадрах видно, как из окна квартиры вырывается пламя.
По данным Главного управления МЧС России по столице, возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах дома по улице Генерала Тюленева. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают 60 специалистов и 20 единиц техники.
Вместе с тем в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по городу отметили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.
«Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — указано в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что на месте оперативно оказывается вся необходимая помощь.
Ранее, 7 февраля, сообщалось, что в строящемся доме на Михалковской улице в Москве из-за взрыва кислородного баллона произошел пожар. По данным МЧС РФ, сотрудники ведомства оперативно ликвидировали пожар на площади 14 кв. м. Никто не пострадал.