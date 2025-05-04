Реклама
Прямой эфир
Мир
Генконсул РФ в Сиднее отметила важность передачи молодежи памяти о героях ВОВ
Мир
Лавров подтвердил готовность РФ помочь в урегулировании между Индией и Пакистаном
Мир
СМИ узнали о возможном получении Украиной нескольких систем ПВО Patriot
Общество
В архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения на полеты
Мир
Экс-президента Бразилии Болсонару выписали из больницы
Спорт
ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» и вышел на третье место в РПЛ
Мир
В Румынии более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов
Мир
СМИ сообщили о задержании двух человек в связи со взрывом в порту на юге Ирана
Спорт
«Спартак» сыграл вничью с «Факелом» и потерял шансы на чемпионство в РПЛ
Происшествия
ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области
Общество
Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Петрозаводска
Мир
В Финляндии утечка водорода нарушила работу энергоблока АЭС
Мир
В Кельне участники «Бессмертного полка» вышли на марш в форме советских солдат
Мир
Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги
Мир
Президент Кубы прибыл в Россию на празднование 80-летия Победы
Общество
В МВД предупредили о мошенниках под видом военной прокуратуры
Мир
Президент Мексики выступила против размещения войск США в стране

В Москве в квартире жилого дома возник пожар после взрыва

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Титов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве в квартире жилого дома возник пожар после взрыва. Об этом 4 мая сообщил источник «Известий».

На кадрах видно, как из окна квартиры вырывается пламя.

По данным Главного управления МЧС России по столице, возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах дома по улице Генерала Тюленева. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают 60 специалистов и 20 единиц техники.

Вместе с тем в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по городу отметили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.

«Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — указано в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что на месте оперативно оказывается вся необходимая помощь.

В Карелии горел Онежский судостроительный завод: что произошло, пострадавшие
Причиной масштабного пожара мог стать взрыв газового баллона

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что в строящемся доме на Михалковской улице в Москве из-за взрыва кислородного баллона произошел пожар. По данным МЧС РФ, сотрудники ведомства оперативно ликвидировали пожар на площади 14 кв. м. Никто не пострадал.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025