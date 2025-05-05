В США начнут выплачивать $1 тыс. нелегалам за добровольный выезд из страны
Правительство США начнет выплачивать нелегальным мигрантам по $1 тыс. в случае, если они примут решение покинуть страну по собственной инициативе. Об этом говорится в сообщении министерства внутренней безопасности страны, опубликованном на сайте 5 мая.
«Сегодня министерство внутренней безопасности (DHS) объявило об исторической возможности для нелегалов получить как финансовую, так и туристическую помощь, чтобы облегчить возвращение в свою страну через приложение CBP Home», — следует из публикации.
Уточняется, что для получения выплаты мигрантам необходимо зарегистрироваться в приложении CBP Home. После возвращения в родную страну, которое будет подтверждено через приложение, администрация США перечислит $1 тыс.
Помимо этого, американские власти готовы оказывать финансовую помощь для возвращения на родину. Также участие в программе может помочь сохранить возможность для иностранца приехать снова в США, но уже на законных основаниях в будущем.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, подобный способ снизит на 70% расходы США на депортацию.
Ранее, 18 апреля, Reuters сообщило, что суд в США запретил администрации президента Дональда Трампа проводить новую политику, которая предполагала ускоренную депортацию мигрантов. Уточнялось, что предварительный запрет должен оставаться в силе, пока не будет урегулирован судебный процесс.