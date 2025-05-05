В США начнут выплачивать $1 тыс. нелегалам за добровольный выезд из страны

Правительство США начнет выплачивать нелегальным мигрантам по $1 тыс. в случае, если они примут решение покинуть страну по собственной инициативе. Об этом говорится в сообщении министерства внутренней безопасности страны, опубликованном на сайте 5 мая.

«Сегодня министерство внутренней безопасности (DHS) объявило об исторической возможности для нелегалов получить как финансовую, так и туристическую помощь, чтобы облегчить возвращение в свою страну через приложение CBP Home», — следует из публикации.

Уточняется, что для получения выплаты мигрантам необходимо зарегистрироваться в приложении CBP Home. После возвращения в родную страну, которое будет подтверждено через приложение, администрация США перечислит $1 тыс.

Помимо этого, американские власти готовы оказывать финансовую помощь для возвращения на родину. Также участие в программе может помочь сохранить возможность для иностранца приехать снова в США, но уже на законных основаниях в будущем.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, подобный способ снизит на 70% расходы США на депортацию.

Ранее, 18 апреля, Reuters сообщило, что суд в США запретил администрации президента Дональда Трампа проводить новую политику, которая предполагала ускоренную депортацию мигрантов. Уточнялось, что предварительный запрет должен оставаться в силе, пока не будет урегулирован судебный процесс.