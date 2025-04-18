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СМИ сообщили о запрете Трампу продолжать политику ускоренных депортаций

Reuters: суд запретил Трампу продолжать политику ускоренных депортаций
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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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Суд в США запретил администрации президента Дональда Трампа проводить новую политику, предполагающую ускоренно депортировать мигрантов в страны, не являющиеся их родиной. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщает Reuters.

«В пятницу американский судья запретил администрации Трампа проводить новую политику, позволяющую ей быстро депортировать сотни, если не тысячи, мигрантов в страны, не являющиеся их родиной, не давая им возможности продемонстрировать, что они опасаются преследований, пыток или убийств там», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительный запрет останется в силе до тех пор, пока не будет урегулирован судебный процесс.

Боль и убыль: США потратили как минимум $2 млн на депортацию мигрантов
В Пентагоне подтвердили «Известиям» использование для этого военных самолетов С-17 — один час их эксплуатации стоит более $19 тыс.

После прихода к власти 20 января президент США Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

16 марта суд округа Колумбия потребовал остановить массовые депортации мигрантов из США, осуществляемые на основании закона о врагах-иностранцах 1798 года.

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