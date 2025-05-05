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Эксперт назвала способ начинать день с позитива

Эксперт Молоствова: важно дать себе проснуться и выпить стакан воды
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Фото: Global Look Press/Felix Kästle
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Эксперт Мария Молоствова рассказала, какие привычки помогут начинать утро на позитивной ноте.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в понедельник, 5 мая, специалист призвала начинать с медленного и осознанного пробуждения, избегать моментального хватания за телефон или спешки на кухню за кофе.

«Не торопитесь, дайте вашему телу, мозгу и нервной системе проснуться, сделайте пару осознанных вдохов и выпейте воды!» — призвала специалист.

По ее словам, в воду можно добавить сок лимона или лайма, сельдерея или огурца. Эти напитки очистят кровь и запустят в печени процесс детоксикации.

Затем, по словам Молоствовой, стоит сделать утреннюю зарядку — легкую растяжку, короткую пробежку, прокатиться на велосипеде, сделать серию приседаний или отжиманий. Главное — размяться и зарядиться энергией.

Также создание личного утреннего ритуала может существенно повысить мотивацию и настроить на продуктивный день.

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1 мая врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева рассказала о пользе кратковременного дневного сна. По ее словам, дневной сон в течение 20–30 минут освежает, восстанавливает силы, помогает снять напряжение и активизирует деятельность мозга, пишет RT.

3 апреля сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с НСН рассказал, что норма сна у каждого человека индивидуальна, а спать достаточное количество времени и ложиться пораньше помогут только ранние подъемы. По словам Кудинова, увлечение гаджетами по отслеживанию сна может говорить о тревожном расстройстве и даже провоцировать тревожность.

В марте психолог Майя Голубева рассказала, что новые хобби и путешествия помогут побороть весеннюю хандру. Как пояснила специалист, усталость после зимы, недостаток витаминов D, C и B, а также привыкание организма к увеличению дня способны стать причинами весеннего уныния, отмечает 360.ru. Психолог призвала постараться видеть позитив в любой ситуации и не заострять внимание на негативе.

Тогда же клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как побороть весеннюю хандру. Специалист посоветовала позволить себе пройти перестройку так, как того требует организм: больше спать, если хочется, посидеть дома вместо встреч с друзьями.

В августе прошлого года врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что пропуск завтрака негативно влияет на настроение. По ее словам, завтрак — главный прием пищи, а исследования показывают, что люди, которые начинают питаться с обеда, имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний: на 87% больше, чем те, кто завтракает регулярно, пишет сайт kp.ru.

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