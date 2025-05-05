Эксперт назвала способ начинать день с позитива

Эксперт Мария Молоствова рассказала, какие привычки помогут начинать утро на позитивной ноте.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в понедельник, 5 мая, специалист призвала начинать с медленного и осознанного пробуждения, избегать моментального хватания за телефон или спешки на кухню за кофе.

«Не торопитесь, дайте вашему телу, мозгу и нервной системе проснуться, сделайте пару осознанных вдохов и выпейте воды!» — призвала специалист.

По ее словам, в воду можно добавить сок лимона или лайма, сельдерея или огурца. Эти напитки очистят кровь и запустят в печени процесс детоксикации.

Затем, по словам Молоствовой, стоит сделать утреннюю зарядку — легкую растяжку, короткую пробежку, прокатиться на велосипеде, сделать серию приседаний или отжиманий. Главное — размяться и зарядиться энергией.

Также создание личного утреннего ритуала может существенно повысить мотивацию и настроить на продуктивный день.

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