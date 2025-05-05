Летевший из Китая в Казань самолет экстренно приземлился в Красноярске
Самолет, направлявшийся из Китая в Казань, экстренно посадили в Красноярске. Об этом 5 мая проинформировала пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».
«Командир воздушного судна рейса SU863 Санья – Казань за 5 мая совершил дополнительную посадку в аэропорту Красноярска по причине внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира», — говорится в сообщении.
В аэропорту Красноярска пострадавшего передали бригаде медицинских работников. Уточняется, что воздушное судно вылетело из города в 15:45 по местному времени (11:44 мск), в Казань самолет прибыл в 15:48 мск.
Ранее, 30 апреля, источник «Известий» сообщил о совершении экстренной посадки самолета Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Астрахань, в аэропорту Внуково. Согласно предварительным данным, причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.