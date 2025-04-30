Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Санкт-Петербург – Астрахань, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом 30 апреля сообщил источник «Известий».

Предварительно, причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров, с ним работают врачи. Предположительно, у мужчины мог произойти инфаркт. Подробности выясняются.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что в аэропорту Шереметьево штатно сел самолет Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности системы герметизации. Самолет следовал по маршруту Москва – Нальчик, однако экстренно вернулся в столичный аэропорт.