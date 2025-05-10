Вдохновение в мелочах: какие игры повлияли на Clair Obscur

Не часто большие и сложные дебютные проекты новых студий становятся хитами, но такое может произойти с Clair Obscur: Expedition 33. Игра от Sandfall Interactive, основанной бывшими разработчиками Ubisoft, получает положительные отзывы от геймеров и критиков. В центре сюжета — группа искателей приключений, отправляющихся в путешествие, чтобы спасти мир от таинственной Художницы. Она уничтожает людей, отнимая у них годы жизни. Создатели Clair Obscur вдохновлялись японскими игровыми системами, поэтому это не просто пошаговая ролевка, а европейский взгляд на лучшие практики JRPG. Какие из них повлияли на создание новинки — читайте в материале «Известий».

Lost Odyssey

Разработчики: Mistwalker, Feel Plus

На чем играть: Xbox 360 (обратная совместимость с Xbox Series X/S и Xbox One)

Lost Odyssey больше всего напоминает Clair Obscur: Expedition 33 по атмосфере. Главный герой Каим Аргонарг — бессмертный воин, потерявший память во время битвы.

Фото: Mistwalker

В мире, где магия переплетается с технологиями в духе классической RPG Arcanum, Каим пытается восстановить утраченные воспоминания, сталкивается с личными трагедиями, глобальными заговорами и угрозами, способными разрушить мир.

Помимо схожего меланхоличного и серьезного настроения, боевка Clair Obscur во многом отсылает к Lost Odyssey — особенно благодаря системе Aim Ring, где нужно правильно синхронизировать кольца при атаке, чтобы усилить урон. Также эти игры роднит механика умений, которые можно расширять с помощью спецслотов.

Shadow Hearts

Разработчик: Sacnoth

На чем играть: PlayStation 2

JRPG Shadow Hearts вдохновлена произведениями Лавкрафта и пронизана атмосферой сверхъестественного ужаса. Главный герой Юри способен превращаться в демонов во время боя.

Фото: Sacnoth

Здесь тоже присутствует механика фокусировки: для выполнения действий игроку нужно нажимать кнопку, пока вращается указатель. Правильное попадание усиливает атаку в определенных секторах. Экипировка и предметы могут увеличивать или ослаблять фокусировку, так что подбор баланса становится увлекательным занятием.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Разработчик: Square

На чем играть: SNES, Nintendo Switch

Водопроводчик в синем комбинезоне приложил свои мультипликационные ручки практически ко всем жанрам видеоигр. Он гонял на картах, пробовал себя в гольфе, танцевал на сцене и стал героем нескольких отличных ролевок.

Фото: Square

Первая из них — Super Mario RPG. Почти все действия в ней получится усилить с помощью команд: нужно нажимать комбинации и чтобы увеличить урон атак, и при получении ударов, дабы уменьшить вред. Энергию можно накапливать для усиления урона. В Clair Obscur: Expedition 33 используется схожий подход, но с более четкими визуальными подсказками игрокам.

The Legend of Dragoon

Разработчик: Sony

На чем играть: PlayStation 1, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PSP, PS Vita

The Legend of Dragoon вышла на PlayStation 1 в 1999 году. Эта мрачная фэнтезийная история напоминает по настроению Clair Obscur, но особенно они схожи в боевой системе.

Фото: Sony

Атаки усиливаются с помощью функций Additions (добавления). По сути, игроку нужно вовремя нажимать кнопку, чтобы совмещать фигуры на экране и продолжать серию ударов. Чем мощнее приемы открывает пользователь, тем длиннее становится последовательность additions, усиливающих атаки.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

Разработчик: Gust

На чем играть: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Уютная атмосфера этой игры, как и всей серии Atelier, максимально далека от мрачного настроения Clair Obscur: Expedition 33. Тем не менее динамичность боевой системы создает определенное сходство.

Фото: Gust

Хотя механики игры заметно различаются от части к части, именно Ever Darkness & the Secret Hideout больше всего напоминает Clair Obscur сочетанием элементов стратегии и боя в реальном времени.

Sekiro: Shadows Die Twice

Разработчик: FromSoftware

На чем играть: PC, PlayStation 4, Xbox One

Фото: FromSoftware

Clair Obscur: Expedition 33 — не первая RPG, в которой можно снизить урон в бою, правильно нажимая кнопки в нужный момент. В игре редко приходится парировать один мощный удар, гораздо чаще от врагов поступает целая ритмичная серия атак.

Именно этой механикой новинка похожа на тот обмен ударами, который геймеры видели в экшен-ориентированной Sekiro, где при должном уровне мастерства можно полностью перевернуть исход любого сражения.

Final Fantasy X

Разработчик: Square

На чeм играть: PC, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch

Фото: Square

Влияние серии Final Fantasy на Clair Obscur: Expedition 33 очевидно, хоть каждая часть этой антологии имеет свой уникальный стиль. Помимо элементов, связанных с таймингом, особенно схожей выглядит боевая система FF X. Это и плавная смена персонажей во время сражения, и простое, но стратегически важное и наглядное отображение очереди ходов сбоку экрана.

Persona 5 Royal

Разработчик: P-Studio

На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Фото: P-Studio

В Persona 5 почти нет механик, завязанных на тайминге, за исключением возможности начать бой первым, если врага удалось застать врасплох. Зато в игре присутствует уникальная система с огнестрельным оружием, позволяющая использовать пули как дополнение к обычным атакам. Clair Obscur: Expedition 33 предлагает свою версию этой возможности — Free Aim. Она позволяет целиться и стрелять по скрытым уязвимым точкам, расходуя очки действий.

Yakuza: Like a Dragon

Разработчик: Ryu Ga Gotoku Studio

На чем играть PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Серия Yakuza очень долго была action-RPG с боевой системой, реализованной в виде уличных драк. Переход к пошаговым боям разработчики осуществили в седьмой части. В ней же Ичибан Касуг появился в роли главного героя.

Фото: Ryu Ga Gotoku Studio