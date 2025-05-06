Лучше с хором: в Театре Моссовета поставили «Женитьбу» Гоголя

На «Женитьбу» как на праздник. С таким настроением шли почитатели Гоголя в Театр Моссовета на премьеру. Худрук Евгений Марчелли представил на суд зрителей свое прочтение вечной комедии Николая Васильевича. Народная артистка России Ольга Остроумова сыграла сваху. А Александр Яцко, Валерий Яременко и Сергей Виноградов бились за руку Ники Здорик, известной по роли в новых «Гардемаринах». «Известия» побывали на премьере и удивились тому, как хор невест перепел главных героев.

Бегающий пылесос и барин в депрессии

В ожидании спектакля зрители смотрели на сцену, на которой расположился лежак в стиле хайтек, а вокруг него наводил лоск робот-пылесос. Аскетичное оформление настраивало на переосмысление классики. Свою комедию Гоголь назвал «Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях». Режиссер Евгений Марчелли решил именно через эту невероятность добраться до правды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Его спектакль не похож на анекдот. Постановщик представляет серьезную человеческую драму, при этом рассказанную легко и непринужденно. А узнаваемые персонажи лишены карикатурности. Сегодня история, придуманная Гоголем почти 200 лет назад, смотрится всё так же современно. Это заметно и по костюмам. Художник Анастасия Бугаева предложила осовременить наряды действующих лиц. В таком платье могли ходить и в XIX веке, и на каком-нибудь приеме в веке XXI.

У главного героя — Ивана Кузьмича Подколесина — наметился кризис среднего возраста. Его играет заслуженный артист России Александр Яцко. Да к тому же его явно накрыла депрессия. Быт гоголевского героя очень аскетичен. Но денег на прислугу хватает. Степан (Александр Попело) выжимает для барина сок из апельсинов, слушает всякие глупости и вовремя поддакивает. А барин, лежа на кушетке в домашнем костюме и ботинках на босу ногу, смотрит на потолок и думает, а не жениться ли ему. Немолодой надворный советник, как Емеля, мечтает, что жизнь изменится по щучьему веленью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В помощь потенциальному жениху — сваха Фекла Ивановна. Ее режиссер предложил сыграть народной артистке России Ольге Остроумовой. Атласное платье цвета фиалки на кринолине, гордая осанка, укладка, спокойный макияж делают из свахи не комикующую старуху, как обычно режиссеры представляют острую на язык Феклу Ивановну, а полную достоинства, опытную тетушку. У нее глаз наметан, она видит, кто кого обидел, и знает, кому за что держать ответ. Вот и к Подколесину она пришла с хорошей новостью: купеческая дочь Агафья Тихоновна готова выйти замуж. Иван Кузьмич — подходящая партия. Только нагрянувшему неожиданно другу Илье Фомичу Кочкарёву (заслуженный артист России Валерий Яременко) это сватовство кажется делом решенным. И сваха здесь лишняя. Он сам берется женить холостяка.

Натурализм нам в помощь

Марчелли — мастер опытный, но Гоголя ставит впервые. Как признается постановщик, Николая Васильевича можно рассматривать не только как писателя-карикатуриста, сатирика, мистика, но и как реалиста. Таковым его считали Чернышевский и Белинский. Классики утверждали, что именно Гоголь был главным катализатором развития «натуральной школы» письма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Режиссер решил внести ясность. В характерах персонажей он уловил то, что при первом прочтении не бросается в глаза. Как психолог, он препарировал личности героев и нашел первопричину их поступков. Взять Кочкарёва: хоть и женат, но в браке явно несчастлив. Причину режиссер углядел в отсутствии детей. Кочкарёв живописует Подколесину семейную жизнь с ее прелестями, с женой-красавицей и детишками, похожими на отца, и тут же утирает слезы. Ведь в его браке эта опция отсутствует. Пока. Кочкарёв уверен, что друга ждет куда более радужная перспектива. Поэтому хочет сосватать его за красотку с состоянием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Агафья Тихоновна — лучшая партия для Подколесина. Она хоть и дожила до 27 лет, но всё еще не выросла из подростковых мечтаний. Девушка гадает на суженого, фантазирует, кто ей достанется. Пока в грезах она видит бравого молодца, сваха приготовила для нее пятерку «лучших женихов». Все как на подбор. Только подбор будто по остаточному принципу. Иван Павлович Яичница, стремящийся не прогадать с невестой и прирасти богатством. Отставной пехотный офицер Никанор Иванович Анучкин — гол как сокол. Не нажил ничего и отставной моряк Балтазар Балтазарович Жевакин. Да еще заика купец Алексей Дмитриевич Стариков, не стремящийся окольцевать себя. За такими женихами очередь не выстраивается. Но, если приглядеться, в каждом есть свои достоинства. Их-то сваха и расписывает Агафье Тихоновне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Евгений Марчелли написал свой текст пьесы. Он утрировал образы женихов, выделив в каждом свой недостаток: жадность, скупость, черствость, глупость, трусость.

Всё семейство потенциальной невесты художник одела в белые одежды. Это символично. Они готовы к свадьбе хоть сегодня. Правда, впервые перед зрителем Агафья Тихоновна предстает в исподнем. Тоже белом. Для Ники Здорик это первая главная роль. Она играет взбалмошную, не по возрасту наивную девушку, мечтающую выйти замуж. Богатая невеста хоть и грезит о муже, но порой кажется, что ей не хватает папенькиного ремня, до того она глупа. И хоть окружают ее мамки-няньки, а она носится по дому, как ребенок, и реагирует не по возрасту на предложения принять сватов, в глубине душе и она, и женихи — одинокие люди. И от этого несчастны. Подколесин стал первым мужчиной, кому она открыла свое сердце. И казалось, вот она, удача, хватайтесь друг за друга, живите счастливо. Но Гоголь решил иначе.

Чтобы лучше слышать

Все артисты играют с подзвучкой, это стало нормой в современном театре. И только Ольга Остроумова не нуждается в помощи микрофонов. Ее педагоги учили подавать реплики так, чтобы артистку было слышно на последнем ряду галерки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Украшение спектакля — хор невест. Красавицы как на подбор в русских кокошниках, сарафанах, душегреях расположились на авансцене в правой и левой кулисах.

Получилось олицетворение русских традиций. Девушки исполняют и старообрядческие песнопения, и распевные страдания, и веселые колядки, и обрядовые плачи. На «Женитьбу» можно идти даже только ради того, чтобы послушать пение. Но главное, что оно придает достаточно бытовой, простой истории сватовства совсем иное, более масштабное звучание. Как в древнегреческих трагедиях, где присутствует хор. К тому же русская народная музыка прекрасно легла на эту историю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В финале оказавшаяся в идиотской ситуации Агафья Тихонова не верит своим глазам, что жених ее Подколесин сиганул в окно, только бы не идти в церковь, и вся в слезах стоит перед залом. Но из глубины партера получает утешение и поддержку в безысходности. Луч софита выхватывает в проходе фигуру солистки хора. Ее пение успокаивает и возвышает девушку, брошенную трусом и дураком. И вот уже перед зрителями не герои комедии, а участники жизненной драмы.

Следующий премьерный показ спектакля «Женитьба» уже 10 мая на основной сцене Театра Моссовета.