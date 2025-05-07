Приемный день: когда был передан первый в мире радиосигнал

7 мая 1895 года русский ученый Александр Попов продемонстрировал коллегам свое изобретение — первый в мире радиоприемник. Сегодня в этот день мы вспоминаем великого изобретателя. Подробности — в материале «Известий».

От Урала до Кронштадта

Изобретатель родился в семье священника, детство провел в уральском поселке Заводском. Сперва Попов пошел по стопам отца и поступил в духовное училище, но больше всего его интересовала физика. Вскоре он сдал экзамены на физико-математический факультет Петербургского университета. Одним из его учителей был великий Дмитрий Менделеев, ставший для Попова образцом исследователя и экспериментатора, для которого не существует ничего невозможного. Там он познакомился с телеграфными устройствами и телефоном Белла и увлекся идеей беспроводной передачи сигналов.

Фото: РИА Новости

Молодого ученого вдохновляли работы британского физика Джеймса Максвелла, который предсказал существование электромагнитных волн. Попов взялся не только доказать их существование, но и придать им практическое применение. В то время многие ученые увлекались электричеством, изучали его тайны, изобретали новую технику — по большей части осветительную. Но Попов с молодых лет заболел идеей передачи на расстояние информации без помощи проводов.

В 1889 году Попов прочитал вдохновенный доклад на заседании Русского физико-химического общества, в котором рассказал о том, что электромагнитные волны дают возможность передавать сигналы на значительные расстояния без проводов. Тогда это воспринималось как фантастика. Но Попов быстро перешел от теории к практике.

В 1890 году Попов стал преподавать физику в кронштадтском морском техническом училище. Кстати, там он изготовил первый в России стационарный рентгеновский аппарат. И работал над своим главным изобретением.

Фото: ИТАР-ТАСС

Продолжая опыты, Попов обнаружил, что радиоприемник способен принимать электромагнитные излучения грозовых разрядов. Это открытие привело ученого к созданию первого радиометеорологического прибора — грозоотметчика. К 1895 году Попов сконструировал первый в мире радиоприемник. И почти сразу продемонстрировал его коллегам.

Лекция с демонстрацией

7 мая 1895 года 36-летний ученый выступил на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге с лекцией «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям», на которой продемонстрировал свое изобретение. Сам Попов называл его по-разному. Например, «прибором для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве». Эффект достигался за счет высокой чувствительности металлических порошков к малейшим электрическим колебаниям — это позволяло передавать сигналы без проводов. Изобретение произвело сильное впечатление на собравшихся, хотя историческое значение этой технической новинки поняли далеко не все. Он рассказывал о грозоотметчике и о других своих идеях.

Первые опыты (их провели там же, в лаборатории) позволяли излучать радиосигналы на 60 м. Этот день и считается началом новой эры — эры радио. Но Попов не остановился на одном эксперименте. Уже через год он передал первую в мире радиограмму — на 250 м, соединив свой аппарат с телеграфом. Для передачи информации он воспользовался азбукой Морзе. Это был еще один эксперимент мирового значения. «Несмотря на значительное расстояние и каменные стены, расположенные на пути распространения электрических лучей, при всяком сигнале, по которому приводился в действие вибратор, звонок прибора громко звучал», — говорил тогда профессор физики Владимир Скобельцын, участник этих опытов.

Фото: РИА Новости/Яков Берлинер

Через два года аппарат Попова уже мог принимать сигналы на расстоянии 11 км, позже — на 20. Скептики, которые первоначально относились к его изобретению лишь как к забавному лабораторному опыту, убедились в колоссальных технических перспективах изобретения. У Попова появились единомышленники, ученики, которые помогали ему совершенствовать аппаратуру. Это радиотехник Петр Рыбкин, первый военно-морской электрик России Евгений Тверитинов, начальник Кронштадтского телеграфа Дмитрий Троицкий. Их всех можно назвать пионерами радио.

Попов не слишком стремился к славе, не делал из своих исследований секрета, многое открыто публиковал. Через несколько месяцев после экспериментов Попова итальянский изобретатель Гульельмо Маркони получил патент на похожую установку. Его безусловной заслугой является обустройство первой стационарной радиостанции на острове Уайт в проливе Ла-Манш. Он во многом опирался на изобретения Попова. Хотя в научном мире считается, что они практически одновременно пришли к схожим результатам.

Радио спасает моряков

В 1900 году беспроводную связь стали использовать на флоте. Броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» сел на мель в Финском заливе. Связи с экипажем не было. На выручку броненосцу отправился ледокол «Ермак». Чтобы спасти корабль, под руководством Попова моряки и ученые установили две первые в России радиостанции: одну — на острове Гогланд, другую — на острове Кутсало. Расстояние между ними составляло 45 км. Попов посылал на броненосец радиограммы, которые помогали морякам ориентироваться. Попутно его изобретение применяли и в других целях. 6 февраля 1900 года «Командиру «Ермака». Около Лавенсаари оторвало льдину с рыбаками. Окажите помощь». Это был первый в мире переданный по радио сигнал бедствия.

Фото: ТАСС/Сергей Преображенский

Адмирал Степан Макаров был одним из немногих, кто сразу оценил важность этого изобретения, которое он в телеграмме Попову назвал «крупнейшей научной победой». 14 апреля 1900 года броненосец удалось спасти. К тому времени Попов послал туда несколько десятков радиограмм, а адмиралу Макарову удалось добиться правительственного решения о внедрении на кораблях военного флота беспроволочного телеграфа. За несколько лет исследователь создал около 50 корабельных радиостанций. К сожалению, чиновники относились к отечественным разработкам с недоверием, перед Русско-японской войной заключили договор с французской фирмой, которая подвела русский флот. Но Попов и Макаров боролись за приоритеты отечественного производителя до последнего. Эти мытарства и сократили жизнь изобретателя, прожившего только 46 лет.

Говорит Москва!

Настоящие радиопередачи — выпуски новостей, музыкальные трансляции — начались в нашей стране в 1919 году в Нижегородской радиолаборатории. Очень скоро, несмотря на Гражданскую войну, экспериментальные радиостанции стали появляться во всех крупных городах страны. В Москве под руководством инженера Владимира Шухова возводили радиобашню, которая позволила расширить вещание из столицы. Кстати, и знаменитую парижскую Эйфелеву башню, построенную без особой практической цели, в то время стали использовать для радиостанций. Радио покоряло мир и сплачивало народы. Весь мир слышал два слова: «Говорит Москва!»

Говорить о той роли, которую сыграло радио в истории последних 130 лет, можно бесконечно. Приметой 1930–1940-х годов стали уличные репродукторы, по которым люди с помощью радио узнавали важнейшие новости. Так было, например, 22 июня 1941 года. Навсегда останется в народной памяти голос диктора Юрия Левитана, который стал для миллионов людей «голосом Великой Отечественной», а для Адольфа Гитлера — «личным врагом». А в блокадном Ленинграде радио помогало выжить сотням тысяч людей, страдавших от голода и болезней.

Фото: ТАСС/Евгений Халдей

Историк Владимир Мавродин, тоже выступавший перед ленинградцами, очень точно назвал тогда радио «нитью жизни». Работающая в квартире «тарелка» создавала эффект собеседника — и, как утверждают психологи, это спасало от нервных срывов, придавало сил. По ленинградскому радио времен войны каждый день выступали писатели — Всеволод Вишневский, Ольга Берггольц, Николай Тихонов. Когда голоса дикторов и литераторов замолкали — в эфире звучал мерный перестук метронома. Это тоже помогало одиноким и больным людям чувствовать, что они не покинуты, что пульс города бьется. И люди плакали от счастья, и танцевали вокруг репродукторов, и забрасывали цветами инвалидов и военных во всех городах страны. Так объединять и сплачивать народ в то время могло только радио. 9 мая по радио вся страна узнала о Победе. 24 июня 1945 года в прямом эфире состоялась радиотрансляция Парада Победы на Красной площади.

День радио стал праздником в 1945 году накануне Победы. Тогда в стране широко отмечали 50-летие открытия Александра Попова. Эта дата не затерялась даже в те триумфальные дни, когда каждый день приходили важнейшие новости из Берлина и Праги... В указе Совнаркома отмечалось, что его изобретение повлияло не только на науку и культуру, но и помогло Красной армии сломить сопротивление врага. В постановлении говорилось о «популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения радиолюбительства среди широких слоев населения». В тот же день Академия наук СССР учредила Золотую медаль им. А.С. Попова за достижения в области развития методов и средств радиоэлектроники. Эта награда существует и в наше время.

Сегодня мы не представляем жизни без спутниковой связи, без интернета и навигационных систем — космических, морских, автодорожных. Ведь всё это — в той или иной степени беспроводная передача данных. Всё это — развитие изобретений Попова, первого маэстро радиолокационной связи. И началась эта история 130 лет назад в Петербурге.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»