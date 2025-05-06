В дело с техникой: фотоснайпер, фронтовой киноаппарат и командирский ГАЗ-67Б

В коллекции Политехнического музея сохранились различные памятники науки и техники времен Великой Отечественной войны. Некоторые из них по праву можно назвать «участниками и непосредственными свидетелями» тех грозовых лет. Киноаппарат, с помощью которого создавалась военная хроника, специальное устройство для дистанционной фоторазведки, командирская машина ГАЗ-67Б, радиостанция для бомбардировщиков и полевой телефон. «Известия» рассказывают о нескольких уникальных экспонатах, в которых отразилась эпоха .

Политехнический музей во время войны

В 1941 году Политехническому музею исполнилось уже 69 лет. К этому времени в нем было 12 отделов. Работали химическая, физическая, электроизмерительная, оптическая лаборатории, а также автомобильный кабинет. Проводились выездные лекции и передвижные выставки. Штат музея составлял 345 сотрудников, а общее количество посетителей достигало 1 млн в год .

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

После 22 июня в музее было организовано круглосуточное дежурство штаба местной противовоздушной обороны. С 23 июня 1941 года в Политехническом музее начал круглосуточную работу штаб противовоздушной обороны. В подвале здания было оборудовано убежище на 250 человек . По запросам предприятий и учреждений из фондов музея передавались предметы: радиоприемники, средства связи. 29 октября взрывной волной от авиабомбы, попавшей в соседнее здание, были выбиты стекла, частично разрушены крыша и стены некоторых залов. Были повреждены девять из 12 экспозиционных отделов .

Но Политехнический продолжал работу. Здесь были созданы курсы по подготовке радистов, телефонистов, шоферов, переводчиков. А в январе 1942 года открылись новые экспозиции по физике и естествознанию в помощь школьникам . В парках, клубах и домах культуры были развернуты передвижные выставки: «Тыл и фронт», «Металл на службе обороны», «Электричество на службе обороны» «Экономия горючего» и другие.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Несмотря на трудности военного времени, сотрудники музея продолжали читать лекции, водить экскурсии. А кроме того, собирали и передавали в фонды те документы и предметы, которые рассказывают нам о Великой Отечественной сегодня .

Киноаппарат «Конвас»

Представление современных людей о военной эпохе во многом сформировано кадрами кинохроники. На фронтах Великой Отечественной войны работало около 260 кинооператоров. На 17 фронтах и флотах было сформировано 17 киногрупп. В 1941 году документальная лента «Разгром немецкий войск под Москвой» была удостоена Сталинской премии I степени, а в 1943-м после показа его в Британии и США — получила премию «Оскар» . Фронтовой оператор Дмитрий Рымарев в июле 1941 года был командирован в Севастополь, где снял фильм «Черноморец». Его «оружием» стал киноаппарат «Конвас», созданный перед войной на Московском заводе киноаппаратуры. Название получилось из аббревиатуры «Конструктор Василий Константинов». Дмитрий Рымарев воспоминал, что в 20-х числах июля он с новой камерой «Конвас», которую выдал ему сам Василий Константинов, прибыл на базу Черноморского флота в Севастополь .

— Тот аппарат имел серийный номер шесть. С базы дальней авиации в Севастополе производились регулярные вылеты на бомбометание немецких позиций. Дмитрий Рымарев хотел попасть на борт, чтобы произвести съемку. Однако ему отказали, так как в этом случае самолет смог бы взять меньше бомб. Но разрешили установить камеру на бомбардировщик около люка, а провод от нее провели в кабину штурмана, который во время бомбежки нажал кнопку. Так получился очень хороший материал, который буквально через две недели показали в «Союзкиножурнале» , — рассказала старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор коллекции кинотехники Татьяна Платонова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Во время следующего вылета самолет с этой камерой на борту настигли «юнкерсы»… В музее сохранился акт о том, что в бою был утерян киноаппарат и запас кинопленки к нему .

Фотоснайпер ФС-3

Фотоснайперы — особая разновидность фототехники, предназначенная для съемки крупным планом удаленных объектов. От обычного фотоаппарата, снабженного телеобъективом, они отличаются специальным прикладом ружейного или пистолетного типа, на котором крепится объектив . Для работы в составе фотоснайпера в камеру вносились изменения, включающие возможность взаимодействия с прикладом, — чтобы спуск затвора мог производиться «оружейным» курком снизу камеры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отечественное «фоторужье» «Фотоснайпер» разработал в 1937 году Государственный оптический институт (ГОИ), взяв за основу уже проверенный временем и хорошо зарекомендовавший себя дальномерный ФЭД.

— В августе 1941 года ГОИ был эвакуирован из Ленинграда в Йошкар-Олу. С разрешения и при поддержке тогдашнего директора Дмитрия Чехматаева началась энергичная работа по конструированию и изготовлению прибора для фоторазведки. Созданный ориентировочно в 1943-м для Балтийского флота фотоснайпер ФС-3 был предназначен для дальних разведывательных миссий и оснащался объективом ГОИ с этой же светосилой f/4,5, но с фокусным расстоянием 600 мм , — отметила старший научный сотрудник Политехнического музея Ольга Тихомирова.

Автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-67Б

ГАЗ-67Б — один из первых отечественных легковых автомобилей повышенной проходимости, использовавшийся для обслуживания среднего командного состава в разведывательной и связной службах , а также для буксировки легких пушек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Его разработкой занималось конструкторское бюро Горьковского автозавода. Работы начались в феврале 1941 года, а уже в марте был готов опытный образец ГАЗ-64. Однако у машины нашли серьезный недостаток — узкую ширину колеи, из-за чего эти автомобили часто опрокидывались. Доработанный вариант получил название ГАЗ-67Б . 23 сентября 1943 года первая такая машина сошла с конвейера.

— Автомобили использовались в последние годы Великой Отечественной и позже в ходе Корейской войны. ГАЗ-67Б в основном служил как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, но мог также использоваться в качестве легкого артиллерийского тягача. Всего до конца выпуска в 1953 году было произведено 92 843 единицы ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б . В Красной армии эти машины прозвали «козел» или «козлик», — рассказал старший научный сотрудник Политехнического музея Максим Карташев.

Самолетная радиостанция РСБ-3БИС

Радиостанции семейства РСБ начали производить в 1936 году. Предназначались они для самолетов-бомбардировщиков и обеспечивали надежную связь на больших расстояниях. В 1943-м на основе РБС после ряда переработок появляется новая модель РСБ-3БИС. Эта версия в результате всех модернизаций стала на 20 кг легче базовой — 36 против 56 кг. Улучшили качество телефонной связи и снизили потребляемую радиостанцией мощность .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Радиостанции типа РСБ-3БИС применялись на самолетах-бомбардировщиках Ил-4, Пе-2, Пе-3, Ер-2, Ту-2, а также на военно-транспортном самолете Ли-2 . Дальность двухсторонней связи с наземными радиостанциями в зависимости от условий могла варьироваться от 350 до 2000 км в телеграфном режиме и от 150 до 500 км в телефонном. В режиме «прием» радиостанция потребляла 55 Вт, а в режиме «передача» — 610 Вт . Приемник был рассчитан на непрерывную работу, а передатчик в цикличном режиме — работа пять минут — перерыв десять минут, — сказал старший научный сотрудник Политехнического музея Роман Артеменко.

Полевой телефон ТАУ-ФИ-43

Полевые телефонные аппараты УНА — это первая единая, стандартизированная и самая распространенная отечественная модель, поступившая на вооружение РККА еще в 1928 году, но активно использовавшаяся и в годы войны . УНА — унифицированный аппарат. Буквы «Ф» и «И» в наименовании означали тип аппарата — с фоническим (при помощи электрического звукового прибора — зуммера) или индукторным (при помощи звонка) вызовом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

УНА-Ф были предназначены для связи уровня «взвод – рота». Из-за низкой громкости фонического вызова телефонист должен был быть всегда начеку — держать трубку у уха. УНА-И использовались для связи уровня «штаб – батальон» и выше . С помощью простой динамо-машины (электромагнитного индуктора) в линию отправлялся переменный ток, приводивший в действие громкий поляризованный электрозвонок — держать трубку постоянно у уха не требовалось. Аппараты с индукторным вызовом были удобнее, чем фонические, но тяжелее, сложнее и дороже в производстве.

— ТАУ-ФИ-43 — аппарат-гибрид фоноиндукторного вызова, был принят на вооружение в 1943 году. По сравнению с предыдущими модификациями на 30% выросла дальность связи : до 25 км при использовании полевого телефонного кабеля ПТФ и до 200 км при использовании постоянной двухпроводной воздушной линии. Вес аппарата с элементами питания 7,6 кг, — рассказал Роман Артеменко.