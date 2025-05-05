Человек погиб в ДТП с фурами и легковушками в Подмосковье
В подмосковной Истре в результате ДТП с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями погиб человек. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД по Московской области.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки Scania совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes и двумя легковыми автомобилями.
«В результате ДТП водитель Scania погиб на месте. Водитель Mercedes получил телесные повреждения», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день в результате ДТП в Искитимском районе Новосибирской области погибли два человека. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) и следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются.