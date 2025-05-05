В Новосибирской области при ДТП погибли два человека

В результате ДТП в Искитимском районе Новосибирской области погибли два человека. Об этом 5 мая сообщили в Госавтоинспекции (ГАИ) региона.

«В результате столкновения водитель-женщина 1961 года рождения и пассажир-мужчина 1964 года рождения автомобиля «Тойота Королла» скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — уточнили в Telegram-канале ГАИ.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге автомобиль с четырьмя пассажирами врезался в прицеп грузовика, в результате два человека погибли и еще двое пострадали. Уточняется, что водитель грузовика травм не получил, в момент аварии он находился в кабине. Выйдя из транспортного средства, мужчина попытался оказать пассажирам легкового автомобиля помощь.