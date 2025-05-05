В Санкт-Петербурге при ДТП погибли два человека

В Санкт-Петербурге автомобиль с четырьмя пассажирами врезался в прицеп грузовика, в результате два человека погибли и еще двое пострадали. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, легковой автомобиль с четырьмя пассажирами на высокой скорости врезался в припаркованный прицеп грузовика. В результате два человека погибли, еще одному потребовалась реанимация. Четвертый пассажир госпитализирован с травмами средней тяжести.

Уточняется, что водитель грузовика не пострадал. В момент аварии он находился в кабине. Выйдя из транспортного средства, мужчина попытался оказать пассажирам автомобиля помощь.

Как указал источник, в результате ДТП произошло возгорание, его устранили водитель грузовика и очевидцы.

Ранее в этот день в Нанайском районе Хабаровского края в результате съезда легкового автомобиля в кювет погиб пожилой мужчина. Он скончался от полученных травм на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.