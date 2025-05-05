В Хабаровском крае при съезде автомобиля в кювет погиб мужчина

В Нанайском районе Хабаровского края в результате съезда легкового автомобиля в кювет погиб пожилой мужчина. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщило отделение Госавтоинспекции ОМВД РФ по району.

Авария, предварительно, произошла в 08:19 (местное время, 01:19 по мск) на 14-м км подъездной дороги к Комсомольску-на-Амуре.

«Водитель автомобиля Mazda Familia — мужчина 1953 года рождения, двигаясь со стороны города Комсомольск-на-Амуре в сторону села Лидога федеральной дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил съезд в левый кювет по ходу своего движения», — следует из публикации ведомства в Telegram.

Водитель скончался от полученных травм на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, добавили в Госавтоинспекции.

Ранее, 3 апреля, в Туле водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry, которая врезалась в автомобиль Lada Granta с последующим столкновением с легковушкой Mercedes-Benz. В результате ДТП погибла женщина, еще один человек получил травмы. Предварительно, больше никто не пострадал. По словам дочери погибшей, виновник аварии, вероятно, сел за руль в нетрезвом виде.