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Парад 9 мая в Москве: как попасть на Красную площадь, продают ли билеты

Россиянам рассказали, можно ли купить билеты на парад Победы в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уже в пятницу, 9 мая, в России пройдет масштабное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием торжества станет традиционный парад на Красной площади в Москве. «Известия» рассказывают, можно ли попасть на трибуны парада Победы и где увидеть шествие вживую.

Москва, 9 мая: как попасть на Парад Победы — 2025

Многие мечтают посмотреть парад Победы в Москве, однако сделать это не так просто. Попасть на мероприятие можно только по индивидуальным пригласительным. Они выдаются ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, высокопоставленным военным, представителям министерств, главам дружественных государств и другим почетным гостям. Кроме того, количество мест на трибунах Красной площади ограничено — разместить там получится всего 1,5–2 тыс. человек.

Для простых граждан наиболее оптимальный способ насладиться парадом Победы — включить прямую трансляцию. Так можно не только приобщиться к празднику в комфортной обстановке, но и рассмотреть детали военной техники и формы, недоступные для зрителей на трибунах.

Парад Победы – 2025 в Москве: во сколько начало, смотреть онлайн
Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Посмотреть на шествие Победы вживую можно во время генеральной репетиции парада. В 2025 году она состоится 7 мая около 06:00 мск. Военная техника проедет по Звенигородскому шоссе к Баррикадной улице, пересечет Триумфальную площадь, выйдет на Тверскую, а затем через Манежную направится к Красной площади. Обратный маршрут колонны проходит через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную. Машины проедут по Моховой улице, выйдут на Новый Арбат, а затем через Баррикадную уйдут к точке сбора на улице Нижние Мневники.

При этом как автомобилистам, так и пешеходам важно помнить об ограничениях движения в центре Москвы на время проведения репетиции. Подробнее о перекрытии улиц, работе пешеходных переходов и метро можно узнать на сайте столичного дептранса.

80 лет Победы: продают ли билеты на Красную площадь

Попасть на парад Победы 9 мая можно только по пригласительным, которые выдаются почетным гостям. Приобрести билеты невозможно, так как они никогда не поступали в продажу. Поэтому любые предложения от «продавцов» — не более чем уловка мошенников.

Ранее «Известия» поделились душевными поздравлениями и стихами с Днем Победы.

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