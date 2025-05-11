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Исторические трансформации: как изменились улицы Москвы за 80 лет

Чем сегодня отличаются пейзажи с фотографий времен войны
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Советский Союз. Москва. Зенитные орудия у Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). 1941 год
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
В этом году россияне отмечают 80-летие со дня Великой Победы. Многие места Москвы хранят память о событиях Великой Отечественной войны. Какие-то из них сильно изменились за прошедшие годы, на других же можно до сих пор заметить отголоски тех дней. В 1941 году на фоне памятника «Рабочий и колхозница» у Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), например, были выставлены зенитные орудия. Как время поменяло другие значимые места столицы — смотрите в фотогалерее «Известий»
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«Рабочий и колхозница»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Сейчас скульптурная группа «Рабочий и колхозница» считается одним из главных символов советской эпохи
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Зенитная батарея на площади Коммуны. 1941
Фото: ИЗВЕСТИЯ/архив «Известий»
Зенитная батарея расположилась в 1941 году и у Театра Советской армии на площади Коммуны
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Суворовская площадь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В наше время это место называется Суворовская площадь. Памятник известному русскому полководцу появился здесь в 1982 году, а спустя 10 лет была переименована и сама площадь
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Санитарный отряд на ул. Кирова. 1941
Фото: РИА Новости/Леонид Доренский
Санитарная разведка выполняла большой объем работы и была важнейшим звеном профилактики инфекционных заболеваний в военные годы. Ее отряд проходил по улице Кирова, где располагалось здание службы
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Мясницкая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Современным жителям и гостям столицы эта улица известна как Мясницкая. В 1990 году ей было возвращено историческое наименование — в XVII веке здесь находилось много мясных лавок и домов мясников
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Танки и колонны пехоты на Садовом кольце. 1941
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Танки и колонны пехоты, отправляясь на фронт, проходили по Садовому кольцу
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Cадовое кольцо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В наши дни Садовое кольцо — это оживленная многополосная магистраль в центре Москвы, которая играет ключевую роль в движении города
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Здание Театра Вахтангова на Арбате. 1941
Фото: ТАСС/Василий Малышев
В ночь с 23 на 24 июля 1941 года в 2 часа 10 минут в здание Театра имени Е.Б. Вахтангова попала бомба. В результате погибло несколько человек, а само сооружение сильно пострадало
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Арбат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Работы по восстановлению здания начались еще до окончания Великой Отечественной войны и были полностью завершены к 1948 году. Сейчас это один из самых популярных театров в России
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Орудийный расчет зенитчиков ведет наблюдение за воздухом у Никитских ворот. 1942
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Оружейный расчет зенитчиков ведет наблюдение за воздухом у Никитских ворот, 1942 год. В ночь на 5 августа 1941 года тысячекилограммовая фугасная бомба взорвалась напротив стоящего здесь памятника Тимирязеву. Диаметр образовавшейся воронки составил около 30 м, глубина — свыше 10 м, а сам монумент оказался сброшен с пьедестала
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Никитская
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Скульптуру у Никитских ворот после бомбежки восстановили за несколько часов, но и по сей день на ней можно заметить выбоины от осколков
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Изначально, в том числе в военные годы, памятник Пушкину располагался в начале Тверского бульвара, лицом к Страстному монастырю
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Памятник Пушкину на Тверском бульваре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В 1950 году памятник Пушкину переместили на другую сторону Тверской улицы и развернули на 180 градусов. В наши дни он располагается на месте снесенной колокольни Страстного монастыря и выглядит вот так
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Тверской бульвар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
А место, на котором Пушкин стоял в годы войны, сегодня выглядит вот так
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Танк КВ-1 на улице Горького в Москве. 1941
Фото: РИА Новости/Леонид Доренский
7 ноября 1941 года в Москве прошел военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Среди техники был и танк КВ-1, который стал новым этапом в мировом танкостроении
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Тверская
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Тверская и сегодня может использоваться для движения военной техники во время парада Победы
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Аэростат заграждения ПВО у Петровских ворот. 1943 год
Фото: ТАСС/Наум Грановский
От немецких самолетов небо столицы защищали воинские части аэростатных заграждений. Один из аэростатов в 1943 году располагался у Петровских ворот
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Страстной бульвар у Петровских ворот
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сегодня Страстной бульвар у Петровских ворот — это зеленая и оживленная часть Бульварного кольца Москвы
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Гастроном №1 на ул. Горького. 1941
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Гастроном №1 на улице Горького закрылся для простых покупателей летом 1941-го. До 1943 года он служил властям базой, распределяющей продукцию среди советской номенклатуры
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«Елисеевский»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Сейчас магазин вернул свое историческое название — «Елисеевский». С 2021 года он снова оказался закрыт
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Москвичи на ул. 25 октября слушают сообщение о нападении гитлеровской Германии на СССР. 1941
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Москвичи на улице 25 Октября, ныне Никольской, слушают сообщение Молотова о нападении гитлеровской Германии на СССР
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Никольская улица
Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян
В наши дни Никольская, на которой была сделана каноническая фотография с москвичами, которые слушают обращение Молотова в день начала войны, является популярным направлением для прогулок и важной точкой разных туристических маршрутов
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Аэростат на площади Свердлова. 1942
Фото: РИА Новости/Наум Грановский
Еще один аэростат в 1942 году можно было найти на площади Свердлова. Столкновение с этим воздушным заграждением грозило вражеским самолетам гибелью
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Театральная площадь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Сегодня площадь Свердлова известна как Театральная площадь. Она считается одной из красивейших в Москве, это культурный центр и любимое место прогулок у жителей и гостей города
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