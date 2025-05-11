Исторические трансформации: как изменились улицы Москвы за 80 лет

В этом году россияне отмечают 80-летие со дня Великой Победы. Многие места Москвы хранят память о событиях Великой Отечественной войны. Какие-то из них сильно изменились за прошедшие годы, на других же можно до сих пор заметить отголоски тех дней. В 1941 году на фоне памятника «Рабочий и колхозница» у Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), например, были выставлены зенитные орудия. Как время поменяло другие значимые места столицы — смотрите в фотогалерее «Известий»