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Политолог предрек рост популярности евроскептиков при победе Симиона на выборах

Политолог Михайлов: победа Симиона на выборах в Румынии повысит популярность евроскептиков
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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Возможная победа оппозиционного кандидата Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии увеличит популярность политиков-евроскептиков в Европейском союзе (ЕС), но давление на них также усилится. Таким убеждением с «Известиями» 5 мая поделился политолог Евгений Михайлов.

«Победа Симиона увеличит популярность политиков-евроскептиков, но нужно понимать, что давление на ту же [немецкую партию] «Альтернативу для Германии» и на ту же [лидера французской правой партии «Национальное объединение»] Марин Ле Пен во Франции еще больше усилится. Перепуганные еврочиновники станут принимать еще больше жестких антиконституционных, антидемократических усилий для подавления любого инакомыслия в ЕС», — заявил он.

По его словам, лидирующий в первом туре президентских выборов Симион является «серьезным звонком» европейским чиновникам, говорящим о приходе ультраправых сил к власти «всерьез и надолго».

Михайлов допустил, что в случае победы на Симиона будет оказываться давление. При этом он отметил, что румынского кандидата могут поддержать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо.

«Если будет негласная поддержка США или даже гласная на тот момент, всё зависит от того, какие он (Симион. — Ред.) заявления будет делать, насколько удобные для американцев, то всё это давление будет нивелировано», — заключил политолог.

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Ранее в этот день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии сообщила о лидерстве Симиона в первом туре президентских выборов после подсчета 100% голосов на избирательных участках в стране. Он посвятил победу в первом туре Кэлину Джорджеску, который выиграл выборы осенью, однако Конституционный суд Румынии отменил итоги голосования и назначил проведение повторных президентских выборов.

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