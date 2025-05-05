В Приморье нарушено сообщение с шестью селами из-за осадков

В Приморье от большой земли оторваны шесть населенных пунктов. Дороги подтоплены во время циклона. Дожди и активное таяние снега на севере привели к переувлажнению почвы и переливам воды через дороги.

Ситуацию обсуждали на совещании у губернатора Олега Кожемяко, рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого правительства. По данным министра ГО и ЧС края Александра Златкина, подтопления сохраняются на 10 участках дорог. Вода практически сошла, техника приступает к восстановительным работам. Жителей обеспечили водой и продуктами, электричество восстановлено.

В Анучинском, Чугуевском и Партизанском округах — самая сложная ситуация. В Чугуевском округе подтоплено 33 придомовых территории, проезда нет к Полынихе и Березовке. Дорожный ремонт начнется, как только вода окончательно спадет. На дороге к Антоновке и Изюбринному работы уже начались.

В Анучинском округе отрезаны села Краснояровка и Орлиное. В Партизанском округе уровень воды на реке Партизанской поднялся более чем на 3 м, подтоплены проезды к селам Романовский Ключ и Слинкино. В муниципалитете смыто порядка семи проездов и мостов. Населенные пункты обеспечены продуктами, лекарством и детским питанием.

Губернатор поручил нарастить использование сборных мостов и труб, ускорить расчистку русел рек, чтобы уменьшить ущерб от будущих паводков.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что автомобильное сообщение из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено с 10 населенными пунктами в Приморье. На участке дороги Лазо – Заповедное «Примавтодор» проводил работы по созданию прорана для отвода воды. Проезд закрыли к населенным пунктам Киевка, Беневское, Заповедное и Преображение до окончания паводка.