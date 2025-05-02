В Приморье нарушено автомобильное сообщение с 10 населенными пунктами из-за осадков

Автомобильное сообщение из-за неблагоприятных погодных условий нарушено с 10 населенными пунктами в Приморье. Об этом 2 мая сообщил Минтранс региона.

Согласно данным ведомства, на участке дороги Лазо – Заповедное Примавтодор начал работу по созданию прорана для отвода воды. Проезд закрыт к населенным пунктам Киевка, Беневское, Заповедное и Преображение до окончания паводка.

«Михайловский округ: нет проезда к Тарасовке из-за размыва объезда моста на 3 км дороги Ширяевка – Тарасовка», — указано в Telegram-канале ведомства.

В Партизанском округе также закрыт проезд к Романовскому ключу, Слинкино и Партизану из-за размыва моста на дороге Молчановка – Слинкино. Ведутся обсуждения по поводу доставки хлеба в данные населенные пункты.

Что касается Анучинского округа, по данным Минтранса, проезд к Скворцово и Веселому невозможен из-за перелива. В спасательных операциях задействованы лодка и специальная техника.

Аномальные погодные условия наблюдаются и в Московской области. Так, губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в этот же день, что более 26 тыс. человек остались без электричества из-за мокрого снега. Обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. В настоящее время более 200 аварийных бригад работают над устранением последствий непогоды.