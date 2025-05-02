Более 26 тыс. человек остались без света из-за аномальной непогоды в Подмосковье
Более 26 тыс. человек остались без электричества из-за мокрого снега в Московской области. Об этом 2 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах. За ночь упало большое количество деревьев. В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии», — написал он в своем Telegram-канале.
Воробьев добавил, что в Московской области обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. В настоящее время более 200 аварийных бригад работают над устранением последствий непогоды.
Губернатор отметил, что наибольшие повреждения были зафиксированы в северных и северо-западных округах — Талдоме, Дмитрове и Сергиевом Посаде.
В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что выпавший в Москве снег побил 116-летний рекорд по количеству осадков. Уточняется, что за 12 часов выпало 24 мм, что составляет около 40–45% месячной нормы.
Кроме того, глава подмосковной Лобни Анна Кротова сообщила, что в связи с аномальными погодными условиями в городе произошло отключение электроэнергии. Также за ночь было повалено множество деревьев. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб, все городские службы приведены в состояние готовности.