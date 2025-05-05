Реклама
Прямой эфир
Общество
В Севастополе отказались от парада на 9 Мая по соображениям безопасности
Мир
В Кремле указали на нежелание будущего канцлера ФРГ Мерца налаживать отношения с РФ
Мир
Израиль одобрил планы расширения операции в секторе Газа
Общество
ФАС одобрила ходатайство «Магнита» о покупке «Азбуки вкуса»
Общество
В аэропорту Надыма сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Происшествия
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
Мир
СМИ заявили о сохранении Писториусом поста министра обороны в новом кабмине ФРГ
Мир
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Общество
Путин заявил о хороших показателях Москвы практически по всем направлениям
Общество
ФСБ задержала во Владимирской области пособников телефонных мошенников
Происшествия
В Курской области при атаках БПЛА на автомобили погибли три человека
Мир
Путин обсудил с премьер-министром Индии ситуацию вокруг теракта в Пахалгаме
Мир
Депутаты бундестага выступили за прекращение государственного финансирования АдГ
Общество
Роскомнадзор сообщил об отсутствии сбоев в работе мобильных операторов
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге
Сюжет:

Синоптик рассказала москвичам о самом солнечном дне на этой неделе

Синоптик Позднякова: самым солнечным днем на этой неделе станет 6 мая
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На этой неделе в Москве солнечно будет 6 мая, при этом ветер немного стихнет в этот день. Об этом рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Самым комфортным — в смысле того что будет больше солнца и ветер чуть стихнет — будет завтрашний день, вторник. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, переменной облачности, осадков не ожидается. Минимальная температура в Москве +2…+4. По региону местами до –1 градуса. Дневная температура завтра в городе +12…+14, по региону +10…+15. Ветер сменится на западный, хотя довольно плотный, 5–10 м/с», — уточнила синоптик.

По ее словам, в последующие дни атмосферное давление понизится. Так, 7 и 8 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Минимальная температура в Москве в среду будет +4…+6, по региону — от +2 до +7. Дневная температура: +13…+15.

Майская дрожь: россиян ожидают прохладные выходные с осадками
Поездки на природу лучше планировать на вторую половину праздничных дней, рекомендуют метеорологи

В четверг предполагается, что минимальная температура в столице будет +3…+5, по региону от +1 до +6 градусов. В то же время дневная температура в Москве будет на пару градусов ниже, чем 7 мая, по региону +10…+13.

«9-го числа ночью переменная облачность без существенных осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы остается низкой, по региону +1…+6. Местами возможно понижение до –1…–2 градусов. Дневная температура +13…+18 градусов. И вновь будет задувать северный ветер», — добавила Позднякова.

На следующий день, 10 мая, ночью погода будет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Как уточнила эксперт, фон температуры в субботу останется такой же, как и в пятницу. Температура воздуха 9-го и 10-го числа будет существенно ниже климатической нормы, в среднесуточных пределах +7…+ 8 градусов, что соответствует середине апреля месяца. Вместе с тем 11 мая прогнозируется больше осадков.

Ранее в этот день сообщалось, что, по данным Гидрометцентра, 5 мая температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +14 до +16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025