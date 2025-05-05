Синоптик рассказала москвичам о самом солнечном дне на этой неделе
На этой неделе в Москве солнечно будет 6 мая, при этом ветер немного стихнет в этот день. Об этом рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Самым комфортным — в смысле того что будет больше солнца и ветер чуть стихнет — будет завтрашний день, вторник. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, переменной облачности, осадков не ожидается. Минимальная температура в Москве +2…+4. По региону местами до –1 градуса. Дневная температура завтра в городе +12…+14, по региону +10…+15. Ветер сменится на западный, хотя довольно плотный, 5–10 м/с», — уточнила синоптик.
По ее словам, в последующие дни атмосферное давление понизится. Так, 7 и 8 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Минимальная температура в Москве в среду будет +4…+6, по региону — от +2 до +7. Дневная температура: +13…+15.
В четверг предполагается, что минимальная температура в столице будет +3…+5, по региону от +1 до +6 градусов. В то же время дневная температура в Москве будет на пару градусов ниже, чем 7 мая, по региону +10…+13.
«9-го числа ночью переменная облачность без существенных осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы остается низкой, по региону +1…+6. Местами возможно понижение до –1…–2 градусов. Дневная температура +13…+18 градусов. И вновь будет задувать северный ветер», — добавила Позднякова.
На следующий день, 10 мая, ночью погода будет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Как уточнила эксперт, фон температуры в субботу останется такой же, как и в пятницу. Температура воздуха 9-го и 10-го числа будет существенно ниже климатической нормы, в среднесуточных пределах +7…+ 8 градусов, что соответствует середине апреля месяца. Вместе с тем 11 мая прогнозируется больше осадков.
Ранее в этот день сообщалось, что, по данным Гидрометцентра, 5 мая температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +14 до +16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.