Синоптики спрогнозировали кратковременный дождь в Москве 5 мая

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 5 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +14 до +16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.

В Московской области днем ожидается от +13 до +18 градуса, а ночью температура может упасть до 0, местами заморозки до –2 градусов.

Ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Ранее, 2 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снег, выпавший в Москве в ночь на пятницу, побил 116-летний рекорд по количеству осадков. По словам синоптика, выпавшие осадки составляют около 40–45% месячной нормы.