Скелеты в шкафу: в Литве опасаются раскрывать имена осведомителей КГБ

В сейме Литвы отвергли предложение обнародовать имена бывших сексотов КГБ. Это яркое проявление «внутривидовой борьбы» — политики молодого поколения хотят нанести удар по более возрастным своим соперникам. Ведь очень многие из бывших осведомителей до сих пор могут занимать влиятельные позиции в структуре литовского государства — и они, разумеется, не хотят разоблачения. Но здесь оказались замешаны мотивы и более серьезного порядка — есть сведения, что с КГБ в свое время сотрудничали и некоторые лица, ныне считающиеся в Литве национальными героями, вождями борьбы за независимость . Подробности — в материале «Известий».

Держать в секрете

Комитет сейма Литвы по национальной безопасности отклонил высказанное несколькими политиками предложение о рассекречивании имен бывших осведомителей КГБ, некогда добровольно признавшихся в сотрудничестве. Предлагалось либо полностью снять с них гриф секретности, либо хотя бы обнародовать данные действующих госчиновников, некогда сотрудничавших с КГБ. Однако большинство членов комитета по нацбезопасности это предложение отклонили, опасаясь, по их словам, «несправедливости и ущерба».

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Против инициативы также высказались и приглашенные эксперты нынешнего литовского Департамента госбезопасности, сославшиеся на «риски». Итог дискуссии подвел вице-спикер сейма Юозас Олекас (член Социал-демократической партии Литвы), по словам которого, если бы имена экс-осведомителей опубликовали, то от этого выиграли бы те, кто «не был лоялен к Литве» и скрыл свое тайное сотрудничество с КГБ. «Те, кто не пришел, или те, чьи агентурные дела были вывезены, теперь, я бы сказал, могли бы и дальше скрываться — и радоваться тому, что их фамилии не преданы огласке», — пояснил Олекас свою мысль.

Для понимания ситуации нужно обратиться к событиям прошлого. В начале 1990-х, после выхода Литвы из состава СССР, власти республики обнародовали призыв, обращенный к бывшим осведомителям КГБ. Им предлагалось добровольно во всем сознаться и принести свои признания в государственную комиссию по люстрации. Тем, кто согласится это сделать, обещали прощение «грехов» и секретность. В итоге некоторые согласились на это предложение — и их имена были занесены в особый список. Известно, что в нем значатся 1589 фамилий. Всего же, по самым скромным оценкам членов люстрационной комиссии, за полвека «советской оккупации» с чекистами успели посотрудничать более 118 тыс. граждан Литвы.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

С тех пор на протяжении уже трех десятилетий одним из любимейших развлечений литовской политизированной публики являются гадания на кофейной гуще: значится ли этот политик в засекреченной папке люстрационной комиссии? А тот? Разоблачениями такого рода в Литве давно никого не удивишь. Так, в феврале 2018 года разразился скандал — главный редактор и владелец газеты Respublika Витас Томкус объявил, что в его распоряжении оказался список жителей Литвы, которые в советское время тайно сотрудничали с КГБ. Каким образом этот список попал к нему, Томкус умолчал. Но он опубликовал его на страницах своей газеты — и там оказались имена тогдашних президента и премьер-министра Литвы Дали Грибаускайте и Саулюса Сквернялиса, бывшего председателя Верховного Совета Витаутаса Ландсбергиса и его отца Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса, бывших министров обороны Расы Юкнявичене и Юозаса Олекаса, экс-премьеров Андрюса Кубилюса и Альгирдаса Буткявичюса, экс-спикера сейма Ирены Дягутене, а также многих других известных политиков, крупных бизнесменов, журналистов и деятелей искусств.

Голые короли

Своими публикациями Томкус поставил власти в тупик: если бы они применили к нему какие-либо репрессии, обязательно нашлись бы люди, которые сказали бы, что это «месть за правду». В этой ситуации государство предпочло тактику молчания — никаких комментариев не последовало. Ни к кому из обнародованного Томкусом списка никаких вопросов не было задано. Практически никакого ущерба не понес и нынешний президент Литвы Гитанас Науседа, которого в 2023 году уличили в том, что он состоял в КПСС. Но эти разоблачения не помешали Науседе годом позже успешно переизбраться на президентский пост.

Гитанас Науседа Фото: TASS/EPA/RADEK PIETRUSZKA

Еще один скандал подобного рода, хотя и меньший по масштабу, имел место в 2020-м — когда публичная библиотека в городе Расейняй отменила заранее анонсированную встречу-обсуждение книги журналистки Руты Янутене «Красная Даля». Эта книга рассказывает о коммунистическом прошлом бывшего президента прибалтийской республики Дали Грибаускайте. Восемью годами ранее, когда Грибаускайте была при власти, Янутене подготовила на эту тему документальный фильм.

В общем-то, все в Литве прекрасно помнят, что в свое время Грибаускайте являлась функционером КПСС достаточно высокого уровня. Но Рута Янутене заострила внимание на том, что Грибаускайте продолжала преподавать в Вильнюсской партийной школе и в марте 1990 года, после объявления о выходе Литвы из СССР. Кроме того, по мнению журналистки, есть подозрение, что Грибаускайте тайно училась в школе КГБ. Фильм должен был выйти 22 ноября 2012 года на частном телеканале TV3. Однако в эфир он так и не попал, а команду журналистов, работавших над ним, уволили. Тогда Рута Янутене написала книгу «Красная Даля», представляющую собой сборник документов о Грибаускайте и рассказов людей, лично знающих ее или изучавших ее биографию.

Дали Грибаускайте Фото: TASS/DPA/Jacob Schröter

Самый же интригующий момент связан с именем Витаутаса Ландсбергиса, человека, которого в Литве сейчас именуют отцом независимости. Во второй половине 1980-х Ландсбергис возглавил общественное движение «Саюдис», через некоторое время провозгласившее курс на выход республики из СССР. Впоследствии Ландсбергис возглавил Верховный Совет Литовской ССР — и на период его руководства этим органом и пришелся разрыв Литвы с Советским Союзом. В современной Литве Ландсбергиса чуть ли не обожествляют. Однако «из достоверных источников известно, что Ландсбергис попал в инициативную группу «Саюдиса» только по настоянию куратора из КГБ как «проверенный советский интеллигент». Он должен был информировать Комитет обо всех «отклонениях» в курсе инициативной группы», — свидетельствует Владислав Швед, который в то время занимал должность первого секретаря Октябрьского райкома Компартии Литвы города Вильнюса.

По словам Шведа, Ландсбергиса сочли надежным человеком по той причине, что он являлся многолетним осведомителем КГБ Литовской ССР, действовавшим под псевдонимом сначала Vytautas, а затем Dedulė. Он писал доносы не только на творческую интеллигенцию Литовской ССР, но и на литовских деятелей культуры, живших за рубежом, с которыми Ландсбергис как известный в ту пору музыковед имел возможность общаться.

Выйти из-под контроля

Историк Александр Дюков подчеркивает, что КГБ создавал разнообразные «народные фронты» отнюдь не для того, чтобы развалить СССР. «Тут была довольно примитивная схема. Горбачеву для внутрипартийной борьбы нужна была демонстрация народной поддержки его инициатив. Поддержка не должна была исходить от партии, руководство которой как раз «чистилось» (горбачевская «чистка» — самая масштабная со сталинских времен). Единственной в СССР организацией, которая помимо партии обладала возможностью собрать какое-то движение на основе реально контролируемых ею социальных сетей, был КГБ», — отмечает историк. По его словам, из окружения Горбачева «спустили» в КГБ приказ обеспечить проводимым тогдашним генсеком СССР реформам должную «общественную поддержку», для чего комитетчики и задействовали свою агентуру. В итоге стукачи получили возможность сменить роль сексотов на роль «пастырей народа», чем и воспользовались.

Фото: ТАСС/фотохроника ТАСС/Виктор Воног

Дюков отмечает, что контроль за сексотом — дело нехитрое только до тех пор, пока у него соответствующий социальный статус. Историк приводит пример того же Витаутаса Ландсбергиса. «Поводок» был в том, что можем уволить/посадить. Но это действует, когда перед тобой музыковед Ландсбергис, но не глава «Саюдиса» Ландсбергис. Когда сексот становится популярным политиком, контроль над ним теряется. Почему этого не учли? А что, КГБ когда-нибудь создавал массовые политические движения в СССР? Всё было впервые, и опыта никакого не было. И сексоты-то были надежные, многие не в первом поколении», — саркастически пишет историк. Однако сейчас, спустя несколько десятилетий, эти «скелеты в шкафу» некоторых современных литовских политиков превратились в их уязвимое место. Оно служит мишенью для политиков помоложе, которые в силу возраста ни вступить в КПСС, ни посотрудничать с КГБ не успели.

Фото: ТАСС/фотохроника ТАСС/Анатолий Красножон